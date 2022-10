BITTERT: Angelina Jolie og Brad Pitt, her avbildet på hver sine premierer i Los Angeles i 2019.

Brad Pitts advokat om voldspåstander: − Skal svare for seg i retten

Brad Pitts advokat tar til motmæle om det hun beskriver som «alle mulige slags personangrep» fra Angelina Jolie.

Publisert: Nå nettopp

Seks år etter bruddet, er situasjonen mellom Angelina Jolie og Brad Pitt mer betent enn noensinne.

– Brad har tatt ansvar for alt han har gjort siden dag en – i motsetning til den andre parten. Men han kommer ikke til å innrømme skyld i noe han ikke har gjort, sier Pitts advokat Anne Kiley, til ABC News.

Bakgrunnen er anklager Jolie har kommet med om at eksmannen, blant annet om vold mot noen av barna.

– Brad har vært gjenstand for alle mulige slags personangrep og feilaktige fremstillinger, sier advokaten.

– Han vil fortsette å svare for seg i retten, som han har gjort hele veien, legger hun til.

– Kvelertak

NBC siterte tidligere denne uken et søksmål, der Jolie over 17 sider utbroderer en flytur hjem fra Frankrike, som skal ha vært utløsende årsak til at Jolie ba om skilsmisse.

FBI etterforsket den aktuelle episoden allerede i 2016, men de konkluderte samme år med at det ikke skulle reises tiltale mot Pitt.

Den aktuelle flyturen har vært gjenstand for overskrifter i en årrekke, men beskyldningene har ikke vært så detaljert som nå.

«Før turen var over, hadde Pitt tatt kvelertak på et av barna og slått et av de andre barna i ansiktet», står det i rettsdokumentene ifølge NBC.

Det meldes videre at «noen av barna ba ham om å stoppe, at de var redde og at flere gråt».

Jolie hevder også at Pitt helte øl på henne, og at han helte øl og vin på barna.

«Etter noen intense timer falt Pitt endelig i søvn», står det dokumentene.

Det er i forbindelse med et søksmål knyttet til en vingård i Frankrike, som Jolie og Pitt tidligere eide sammen, at nye detaljer om striden har lekket ut.

Krangel om vingård

Jolie solgte tidligere i år sin del av vingården til en russisk oligark, et salg Pitt har krevd at annulleres. Pitt har gått til sak og krevd erstatning. Jolie svarte med motsøksmål, og det er i disse nye dokumentene anklagene brettes ut.

Jolie og Pitt gikk fra hverandre i 2016 år siden og ble formelt skilt i 2019.

Jolie og Pitt har seks barn, Maddox (20), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (15) og tvillingene Knox og Vivienne (13). Eksparet har helt siden bruddet kjempet i retten om fordeling av omsorgen.

I utgangspunktet søkte han om delt omsorg, 50/50, men det nektet Jolie å gå med på.

Pitt har etter bruddet innviet omverdenen i sitt tidligere alkoholmisbruk og grepene han har måttet ta for å få bukt med avhengigheten.

Jolie informerte retten i mars i fjor om at hun hevder å kunne legge frem bevis for at Pitt var voldelig. Hun har også ønsket å la barna vitne, noe retten ikke har godkjent.