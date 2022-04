MEN HAN VILLE JO BARE VEL!: Amir Jadidi i «En helt».

Filmanmeldelse «En helt»: Takka for det man har igjen

Ingen god gjerning forblir ustraffet.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«En helt» («Ghareman»)

Iran/Frankrike. 9 år. Regi: Asghar Farhadi

Med: Amir Jadidi, Sahar Goldust, Mohsen Tanabandeh, Farrokh Nourbakht

I Matteus 8.4 understreker Jesus at den gode gjerningen han har utført, å rense en mann for spedalskhet, må forbli en hemmelighet mellom ham og den tidligere syke. Man skal helst ikke skryte av det gode man gjør for andre.

Mønsterfangen Rahim Soltani (Jadid Sahar) er på to dagers permisjon. Han er blitt skrudd i forretninger, og sitter i gjeldsfengsel. Nå skal han møte sønnen (Farrokh Nourbakht), som bor hos søsteren, og den nye kjæresten, Farkhondeh (Sahar Goldust), i frihet.

KVINNEN MED DEN MYSTISKE VESKEN: Sahar Goldust i «En helt».

Farkhondeh har funnet en gjenglemt veske ved en busstopp. Vesken inneholdt 17 gullmynter. Planen er først at hun og Rahim skal selge myntene, slik at han skal kunne gjøre opp gjelden og bli en fri mann. Men hos gullhandleren blir Rahim grepet av et plutselig anfall av samvittighet: Han vil finne kvinnen som eide vesken, og returnere gullmyntene.

Som sagt, så gjort. Rahims gode gjerning får massiv oppmerksomhet. Den samvittighetsfulle innsatte kommer på TV og i avisene, og blir noe av en folkehelt i lokalmiljøet. Ledelsen ved fengselet heller bensin på bålet. Historien om den edle Rahim tar oppmerksomheten bort fra de elendige forholdene fangene soner under.

Noen arrangerer en kronerulling for Rahim. «Alle» vil at han skal bli gjeldfri og kunne starte på nytt, med et par unntak: De få som tror han har konstruert historien, altså at han bløffer, og en slektning som også er kreditor.

MIN FAR, ULYKKESFUGLEN: Farrokh Nourbakht (til venstre) og Amir Jadidi i «En helt».

Den nyslåtte helten blir lovet jobb i det som i filmen bare blir kalt for «forvaltningen». Men det er inntil veskens eier, den mystiske kvinnen med gullmyntene, forsvinner i løse luften. Rahim har ikke vært helt presis når han har snakket om hendelsesforløpet, og historien hans begynner å slå sprekker. Har han løyet? Eller har han bare pyntet på sannheten?

Den nye filmen til den iranske Oscar-vinneren Farhadi, den vant Grand Prix-prisen ved Cannes-festivalen i fjor, er et av mesterens kompakte moderne moralspill.

KAMMERSPILL i FRILUFT: Sahar Goldust og Amir Jadidi i «En helt».

En fortelling om hvordan små, tilsynelatende ubetydelige detaljer kan skape voldsomt mye kluss i det store bildet, og hvordan en vurdering man gjorde i vanvare, kan få konsekvenser resten av livet. Ikke minst nå som alt blir filmet og får evig liv på internett. Rahim er en mann som forsøker, men ikke evner, å «eie sin historie».

MESTER: Regissør Asghar Farhadi.

En bittersøt tragikomedie, med islett av satire, nydelig spilt i alle ledd, og et glitrende bevis på hvor langt et godt manus, båret på en interessant idé, kan ta en film. Det er ikke blitt brukt meningsløst store ressurser på «En helt». Filmen er grunnleggende sett et kammerspill – med nydelige miljøskildringer attåt.

Men Farhadi kan fortelle. De to timene flyr av gårde. Og han har noe å si.