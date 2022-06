«EVA» PLUKKER EPLER: Jessie Buckley i «Men».

Filmanmeldelse «Men»: Verdiløse menn

Menn som kveler kvinner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DRAMA / HORROR

«Men»

Storbritannia. 15 år. Regi: Alex Garland

Med: Jessie Buckley, Rory Kinnear, Papaa Essiedu, Gayle Rankin

Den engelske landsbygda har alltid gitt undertegnede the creeps. (Det har sikkert noe med «Straw Dogs», 1971, og ålen i «Withnail & I», 1987, å gjøre). Jo visst er den vakker, men å ferdes der er som å bli reise hundre år tilbake i tid. Så mange «eksentrikere». Så mange dårlige tanngarder.

Den følelsesmessig ustabile mannen til Harper (Jessie Buckley), James (Papaa Essediu), gjorde alvor av det traumatiserende ultimatumet han stilte henne: Om du går fra meg, dør jeg. Harper går fra ham, og James dør, sannsynligvis som følge av en villet handling.

DRUKNER I OPPMERKSOMHET: Jessie Buckley i «Men».

For å hente seg inn etter tragedien, leier Harper et stort hus på bygda, fire timer fra London, i to uker. Hun reiser dit alene, og allerede det første mennesket hun treffer, utleieren Geoffrey (Rory Kinnear), er noe av en freak.

Men greit. Huset er praktfullt, fem hundre år gammelt, epletreet bærer frukt (Adam og Eva ohoi) og Harper fryder seg over å lage ekko-musikk i tunnelen hun finner i skogen (fin scene). Så ser hun ham: En splitter naken mann i den andre enden. Han begynner å løpe mot henne.

Harper kommer seg i sikkerhet, men senere samme dag dukker mannen opp i hagen hennes. Hun ringer politiet. Neste dag besøker hun den lokale kirken, der hun møter en prest som falbyr sine tjenester som samtalepartner. Snart hviler hånden hans på låret hennes. Det kommer nedrige ord ut av munnen hans: «Du drev ham til det», sier «sjelesørgeren».

KJIP PREST: Jessie Buckley og Rory Kinnear i «Men».

Roman- og manusforfatteren Alex Garland («The Beach» ble film i Danny Boyles regi 2000) spillefilmdebuterte med den utmerkede sci fi-thrilleren «Ex Machina» i 2014. Han har, vil mange si, vist en nedadgående formkurve siden («Annihilation», 2018, TV-serien «Devs», 2020).

Garland er en idé-mann. Men han er foreløpig ikke disiplinert nok til å lande de løfterike konseptene sine. Heller ikke her, i en intellektuell grøsser, der ideen er noe à la dette:

At kvinner, simpelthen i kraft av å eksistere, har en seksuell makt som enkelte menn blir sinnssyke i forsøket på å «kontrollere». At kvinner, fordi de har gitt liv til mannen, skylder å elske og ære ham i all tid – betingelsesløst og uten spørsmål. At all mannlig usikkerhet kan spores tilbake til det som henger mellom beina deres.

UR-MANNEN: Rory Kinnear i «Men».

Så dette er en film Jordan Peterson vil kunne nikke anerkjennende til da eller? Nei da. Heller Margaret Atwood, vil jeg tro. Garland er ingen tåpe, og er åpenbart ute i feministisk ærend.

Problemet er snarere at «Men» mot slutten, lenge etter at vi har tatt poenget, blir så jålete. Halvveis en samling ineffektive horror-klisjeer (lys som går, kjøkkenkniver som gripes, vindusglass som singler), halvt en serie slående ekle, men tomme visuelle ideer.

Jessie Buckley er som forventet god som Harper. Men Garland er ikke påfallende interessert i karakteren, utover egnetheten hennes til å representerer «den utsatte kvinnen». Han er, virker det som, primært opptatt av mannens miserable lodd som en viljeløs slave av sine drifter.

MASKERADE PÅ LANDSBYGDA: Rory Kinnear og Jessie Buckley i «Men».

Den nakne mannen, politimannen som arresterer den nakne mannen, presten – ja, alle mennene «Men», bortsett eksmannen, spilles av Kinnear. Skuespilleren gestalter sin egen sønn også, med et uhyggelig digitalt forynget ansikt plassert på toppen av en liten kropp. Ekkelt, det også.

Målet har vært å lage en film som skal sitte i bevisstheten i dager, uker, måneder og år – slik James’ selvmord satt evige spor i Harpers. Jeg kan ta feil. Men jeg tror ikke «Men» har kraft nok til det.