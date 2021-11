STJERNESPEKKET: Det hjelper ikke med Hollywood-stjerner på Den arabiske halvøy.

Filmmagasin: «Eternals» stoppet på grunn av menn som kysser

Ifølge Hollywood Reporter er det et homofilt par i filmen som kan være grunnen til at superheltfilmen stoppes i Saudi-Arabia, Qatar og Kuwait.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Det amerikanske filmmediet sier det ser ut som Marvel-filmen forbys i flere av landene på Den arabiske halvøy. Etter planen skulle premieren være 11. november, men ifølge Hollywood Reporters kilder skal den nå ha blitt stoppet.

Kildene spekulerer i om grunnen er at filmen har med et homofilt par. Brian Tyree Henry spiller Phaston som i filmen er gift med Ben, spilt av Haaz Sleiman. Disse utveksler et kyss i en scene, og i flere av landene i Gulfen er homofili straffbart.

FOR STERK KOST? Brian Tyree Henry spiller Phaston i «Eternals». Han er gift med en mann i filmen.

Hollywood Reporter skriver at de lokale sensurmyndighetene har foreslått flere endringer som Disney ikke skal ha vært villig til å imøtegå.

I De forente arabiske emirater skal filmen fremdeles stå på kinoprogrammet, men i Saudi-Arabia, Qatar og Kuwait skal den være fjernet fra nettsidene.

Chloe Zhao har regissert «Eternals» som hadde norgespremiere torsdag. Filmen har med en rekke stjerner som Salma Hayek, Angelina Jolie og Kit Harington.

