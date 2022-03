NÆR OSCAR: Søndag blir det klart om «Verdens verste menneske» får Oscar. Filmen har allerede hatt suksess på kinoer over hele verden. (F.v.) Skuespiller Anders Danielsen Lie, manusforfatter Eskil Vogt, skuespiller Renate Reinsve og regissør Joachim Trier i Hollywood denne uken.

«Verdens verste menneske» har solgt over én millioner billetter

Over én million mennesker har sett Julie løpe gjennom Oslos gater i «Verdens verste menneske». Billettinntektene har oversteget 75 millioner kroner.

– Det er mulig å lage film på kino som reiser hele verden rundt, også i Oslo. Det er det som er så gøy, sier regissør Joachim Trier til NTB i Hollywood, kort tid før det smeller med søndagens Oscar-utdeling.

Trier forteller at dette er noe han alltid har jobbet for og drømt om: Å lage lokale filmer som også kan nå ut internasjonalt.

– Det er sånne ting vi har sett på selv. Filmer av Pedro Almodóvar, Lars von Trier eller Martin Scorsese, som er lokale fra andre land, men som vi likevel følte gjaldt oss, sier han.

God respons i USA

Oslo-filmen «Verdens verste menneske» har absolutt truffet en nerve også utenfor Norge. To Oscar-nominasjoner og flere andre priser er noe av resultatet.

Men den internasjonale appellen vises også igjen på billettsalget – ikke minst i USA hvor filmen nå lanseres i stadig flere områder.

– Vår film har gått veldig bra på kino i USA. Vi er ute i halvparten av territoriene så langt. Vi har premiere i New England nå, og vi har allerede rundet en million tilskuere totalt, sier Trier.

PÅ OPPTUR: Regissør Joachim Trier og med-manusforfatter Eskil Vogt sier at de foreløpig ikke har blitt rike på «Verdens verste menneske».

Rundt 230.000 av disse tilskuerne er i Norge, ifølge tall fra Norsk filminstitutt i februar.

Regissøren blir engasjert når han snakker om kinofilm.

– Nå har vi fått til det. Det i seg selv er så gøy. Akkurat i en tid når alle sier at «nå bør alle lage TV-serier», eller at «kinofilmen dør». Nei! Vet du hva? «Batman» går dritbra. «Spiderman» går dritbra. Og tro det eller ei: I mye mindre skala, men likevel i mye større skala enn man forventet, «Verdens verste menneske» går bra. Det er kult, sier Trier.

Millionsalg

NTB møter regissøren og med-manusforfatter Eskil Vogt i det store huset Norsk filminstitutt har leid for 312.000 kroner under Oscar-uken.

Summen er ganske liten sammenlignet med 36,2 millioner kroner som filminstituttet har gitt i samlet tilskudd til produksjon, lansering og etterhåndstilskudd for «Verdens verste menneske».

Men pengene strømmer nå inn i den andre enden:

Ifølge IMDB har «Verdens verste menneske» så langt solgt kinobilletter for 24,3 millioner kroner i USA og 24,0 millioner kroner i Norge. I Europa totalt har filmen solgt billetter for 45 millioner kroner, og på verdensbasis er totalen på 75 millioner kroner.

– Utarming av privat økonomi

Spørsmålet er om folkene bak filmen nå blir rike på suksessen.

– Det vi gjør – og det Joachim spesielt har gjort siden Cannes i fjor sommer – er å jobbe gratis uten lønn for å promotere filmen. Foreløpig er det bare en utarming av privat økonomi. Men vi får se, sier Eskil Vogt.

Trier påpeker at filmen er finansiert på klassisk europeisk vis, med over 20 finansiører, og at noen av dem skal ha penger tilbake.

– Vi får jo også penger fra statlige fond i Norge, Sverige, Danmark og Frankrike. Så da er jo ikke poenget at vi skal gå rundt og bli drittrike, sier han.

Han legger til at avtalene med kinodistributørene også spiller inn, og at de ikke vet helt ennå hvordan det ender økonomisk.

– Men det kommer nok noen penger, altså, sier Trier.

Mange USA-tilbud

– Men når dere ser et sånt fett Hollywood-hus, får dere ikke lyst å ta et veldig godt betalt Hollywood-oppdrag og bare dra inn litt cash?

– Nei, jeg vil bare si det: Helt siden «Reprise» har vi fått mange sånne tilbud. Alle filmene våre har vært distribuert i hele verden, denne er selvfølgelig enda større, men vi synes det er jævlig fett å lage norsk film som blir distribuert internasjonalt, sier Trier.

NB! I 2020 sto Joachim Trier oppført med en netto inntekt på 859.000 kroner og en ligningsformue på 2,3 millioner kroner, mens Eskil Vogt hadde en inntekt på 1,1 millioner kroner og null i formue.

