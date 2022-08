STRIDENS KJERNE: Olivia Wilde under foredraget der hun fikk en konvolutt som viste seg å være beskjed om at hun var saksøkt.

Olivia Wilde tar til motmæle etter scenesjokk: − Svært aggressivt

Regissør og skuespiller Olivia Wilde (38) reagerer på Jason Sudeikis (46) oppførsel i barnefordelingssaken mellom de to.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I april fikk Wilde en diger, brun konvolutt overrakt mens hun sto på scenen og holdt foredrag under CinemaCon.

Publikum trodde først det var en del av opplegget, men etter å ha åpnet og lest hva dokumentene dreide seg om, uttalte Wilde:

– Ok, skjønner. Takk.

Hun kommenterte ikke mer hva som egentlig foregikk, men ifølge People Magazine var det rettspapirer fra eksforloveden Jason Sudeikis (46) hun fikk overlevert. De to står i rettsstrid om i en barnefordelingssak om sine to felles barn.

Nå tar Wilde til motmæle mot måten hun ble orientert om saksøkingen.

KJEMPER OM BARNA: En gang var de lykkelige sammen, nå er stemningen amper mellom Olivia Wilde og Jason Sudeikis i barnefordelingssaken mellom de to.

Ifølge rettsdokumenter som The Daily Mail skal ha gjennomgått, anklager Wilde eksen for å være ondskapsfull.

– Jasons handlinger var tydeligvis ment å true meg og vippe meg av pinnen et øyeblikk jeg ikke var på vakt, skal Wilde ha sagt i de nye dokumentene.

– Han kunne ha saksøkt meg diskret, men i stedet valgte han å saksøke meg på en mest mulig aggressiv måte.

– Ville skjemme meg ut

Wilde reagerer kraftig på det hun mener er offentlig uthenging.

– Det faktum at Jason ville skjemme meg ut i en profesjonell sammenheng og legge vår personlige konflikt åpent på denne måten er det stikk motsatte enn hva som er i våre barns beste interesse, sier Wilde videre i rettsdokumentene.

– Siden Jason har gjort det klart at vi ikke vil være i stand til å finne ut av dette for barna våres skyld utenfor rettssystemet, har jeg begjært å få foreldreretten.

MYSTISK DOKUMENT: Hverken Olivia Wilde eller publikum skjønte først hva som foregikk da hun fikk rettsdokumenter levert mens hun holdt foredrag.

Sudeikis og Wilde begynte å date i 2011 og forlovet seg et år senere. De har sønnen Otis (8) og datteren Daisy (5) sammen. De giftet seg aldri, men brøt i stedet forlovelsen i november 2020.

Wilde skal nå være sammen med den britiske artisten, skuespilleren og moteikonet Harry Styles (28).

De to ble bedre kjent under filminnspillingen av den kommende kinofilmen «Don't Worry Darling» der Styles spiller den mannlige hovedrollen. Wilde er både regissør for og har selv en rolle i filmen.

Før forholdet til Sudeikis var Wilde gift med den italiensk-amerikanske kunstneren Tao Ruspoli (46). De fikk aldri barn sammen.

KJÆRESTER: Den britiske artisten Harry Styles (28) skal være Olivia Wildes siste flamme.

Uenige om bosted

Foreldrerettsstriden mot Sudeikis er tydelig betent. Wilde hevder overfor domstolen at hun ikke er enig i at barna bør bli med Sudeikis til New York City der han har jobbet i sommer.

– Barna våre har ikke bodd i New York på mange år, påpeker Wilde som videre skriver at det tidligere paret var enige i at barna skulle gå på skole i Los Angeles det kommende året.

Sudeikis hevder på sin side at Wilde har planer om å flytte til London og at hun forhindrer ham fra å se barna sine.

Han opplyser også at han ikke ba om at Wilde skulle få rettspapirene på Heathrow flyplass, ikke på scenen.

LYKKELIGERE TIDER: Det daværende paret Olivia Wilde og Jason Sudeikis under et poloarrangement i Los Angeles i 2018.

– Angrer dypt

Ifølge ham fikk han først vite om hendelsen på CinemaCon etter at den skapte internasjonale overskrifter. Han skal ikke ha vært fornøyd med hvordan det hele gikk for seg.

– Jeg forstår at hun som leverte dokumentene bare gjorde jobben sin, men jeg angrer dypt på det som skjedde, har han tidligere uttalt.

– Olivias foredrag var en viktig begivenhet for henne, både profesjonelt og personlig. Jeg er veldig, veldig lei meg for at hendelsen ødela øyeblikket hennes.

