MOTSPILLERE: Jason Momoa og Amber Heard på premieren til «Aquaman» i Los Angeles i 2018.

Filmtopp i retten om Momoa og Heard: − Ikke mye kjemi

Agenter og bransjefolk argumenterer hardt mot hverandre når det gjelder påstandene om at Johnny Depp (58) og Amber Heard (36) har ødelagt hverandres karrierer.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard er inne i sin siste uke. Mandag og tirsdag har det vært viet mye tid til skuespillernes karrierer, og hvorvidt påstått ærekrenkelse og søksmål har vært med på å legge både hans og hennes i grus.

Agent og bransjeekspert Kathryn Arnold, kalt inn som vitne for Heard, anslo i vitneboksen mandag at Heard har gått glipp av om lag 500 millioner kroner på årene som har gått siden Depps daværende advokat Adam Waldman i 2018 gikk ut og sa at Heard bløffet om partnervold.

Rettsstridens kjerne er kronikken i Washington Post, der Heard riktignok ikke navnga Depp, men refererte til oppstyret to år tidligere, da hun hadde vært i offentlig ordkrig med Depp om voldsanklager.

Partene er nå i retten fordi Depp har saksøkt Heard for ærekrenkelse, og hun har levert motsøksmål. Heard har i retten holdt fast på at Depp mishandlet henne på det groveste, og at hun fryktet for sitt liv.

Depp på sin side har argumentert for at det var Heard som mishandlet ham, fysisk og psykisk.

Kathryn Arnold uttalte tirsdag at Depps søksmål og hans tidligere advokats påstander om løgn fra Heards side, har ført til at Heard fikk en bråstopp i det hun beskrev som en lysende karriere.

Hun uttalte også at Heard ikke kan anklages for Depps karriere-nedtur, men at han angivelig har seg selv å takke for å ha «opptrådt dårlig på settet, ruset seg og kommet for sent» – lenge før han ble sammen med Heard.

Kathryn Arnold – som har over 20 år erfaring i bransjen – sammenlignet Heard med andre stjerner, som Zendaya (25) og Gal Gadot (37) – og ikke minst Jason Momoa (42). Sistnevnte er Heards motspiller i filmsuksessen «Aquaman».

Arnold mener at Heard ville vært på samme nivå som dem i dag om ikke det var for kontroversen.

Arnolds vitnemål fikk stor motstand tirsdag, da Walter Hamada (54), president i filmselskapet Warner Bros ble kalt inn som vitne for Depp.

LONDON: Jason Momoa og Amber Heard på enda en visning i 2018.

Hemada vitnet om at grunnen til at Heards rolle i «Aquaman 2» ble redusert til et minimum, ikke hadde noe med Depp-kontroversen å gjøre. Han forklarte også at det på et tidspunkt var aktuelt å droppe Heard helt fra filmen.

På spørsmål om samarbeidet med Jason Momoa spilte inn, svarte Hamada:

– De hadde ikke mye kjemi seg imellom. Nå er ikke det så uvanlig – at to hovedrolleinnehavere mangler kjemi, forklarte han og beskrev hvordan man i slike tilfeller har teknikker for å klare å skape en slags kjemi.

– Men jeg vet, etter at disse to filmene er spilt inn («Aquaman 2» har ennå ikke hatt premiere, red.anm.), at her krevde det mye for å komme dit.

Hamada tok avstand fra Heards egne påstander i vitneboksen i forrige uke, om at hun i fjor ble løsrevet fra kontrakten med Warner Bors. På spørsmål om det var tilfelle, svarte Hamada: – Nei.

Før rettssaken startet, ble det spekulert på om Momoa ville innta vitneboksen for å vitne for Heard. Det har ikke skjedd.

Richard Marks, advokat og Hollywood-ekspert, ble også kalt inn som vitne for Depp.

Han uttalte at Arnold gjorde feil i å sammenligne Heard med Momoa, Gadot og Zendaya, og forklarte at de tre nevnte har en helt annen bakgrunn å skilte med.

Også flere analytikere ble hentet inn for Depps forsvar, og den røde tråden der var at Heard angivelig hverken før eller etter striden med Depp har hatt stor popularitet eller «markedsverdi» basert på nettomtaler og sosiale medier.

Depp har de siste årene mistet en rekke store filmoppdrag. Ikke minst har han fått fyken fra «Pirates of the Caribbean»-fortsettelsen. Tidligere i rettssaken har en rekke bransjefolk vitnet om at de mener Heard ikke kan klandres for det.

Også en av Depps tidligere agenter, Tracey Jacobs, har stått frem og sagt at Depp angivelig var vanskelig å jobbe med, og at «stjernen hans falmet» før bruddet med Heard. Det var Depp som i sin tid sparket Jacobs som agent.

Det knytter seg stor spenning til hva som skjer i retten onsdag. Da er det meldt at Depps ekskjæreste Kate Moss (48) skal vitne – for Depp.