FORELDRE: Skuespillerparet Alicia Vikander (32) og Michael Fassbender (44).

Alicia Vikander om mammarollen: − Jeg har en helt ny forståelse av livet

Den svenske Oscar-vinneren Alicia Vikander (32) og skuespillermannen Michael Fassbender (44) ble foreldre tidligere i år.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For første gang bekrefter Hollywood-stjernen Alicia Vikander at hun har blitt mor og åpner opp om foreldrerollen.

– Jeg har en helt ny forståelse av livet, sier Vikander i et intervju med People Magazine.

– Det er temmelig vakkert, og det vil åpenbart tilføre meg mye i arbeidet mitt i fremtiden.

Vikander promoterer for tiden sin siste film «Blue Bayou» der hun spiller en gravid mor.

Lever i øyeblikket

På spørsmålet om nøyaktig hvor mye livet har endret seg ved å ha en baby, svarer Vikander at hun vil holde detaljene for seg selv, men at hun gjør sitt beste for å leve i øyeblikket og få med seg hver milepæl.

– Jeg trives med å finne det ut i øyeblikket akkurat nå, mer enn noe annet, sier hun om livsendringen.

Paret har ikke offentliggjort babyens kjønn.

NYBAKT MAMMA: Alicia Vikander (22), her fotografert med Oscar-statuetten hun vant for beste kvinnelige birolle i filmen «The Danish Girl» (2015).

Irsk-tyske Fassbender og Vikander feiret sin tredje bryllupsdag i oktober i fjor. Paret begynte å date i 2014 under innspillingen av kritikerroste «The Lights Between Oceans» (2016), der de spilte ektefeller.

Etter bryllupet gikk de under radaren under bryllupsreisen i Italia.

– Lykkeligere enn noen gang

I mars 2018 var Vikander full av lovord om ekteskapet til «X-Men»-skuespilleren i et intervju med Vogue:

– Jeg er lykkeligere og mer tilfreds enn jeg noen gang har vært.

Om innspillingen der hun traff Fassbender, sa hun:

– Selvsagt har han gjort flere filmer enn meg, men umiddelbart da vi begynte å jobbe sammen var han så åpen for mine ideer og tanker, fortalte Vikander til Vogue.

BESØKTE OSLO: Irske Michael Fassbender (44) fotografert under innspillingen av Jon Nesbøs krimroman «Snømannen» i 2017.

– Han spurte gjerne: «Jeg sitter fast, hva skal jeg gjøre?». Og jeg svarte: «Spør du meg?». Det var utrolig skjønt.

Michael Fassbender har vært nominert til Oscar to ganger, for filmene «12 Years a Slave» (2014) og «Steve Jobs» (2016). Vinne er det imidlertid konen som har gjort. Vikander fikk Oscar for beste kvinnelige birolle for «The Danish Girl» (2015).

I Vogue-intervjuet understreket Vikander at forholdet er preget av andre ting enn bare det felles skuespilleryrket.

– Livet handler om mer enn arbeid, men hvis det også er din største lidenskap er det selvsagt noe du trives med å snakke om, tilføyde hun.

