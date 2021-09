BETENT: Angelina Jolie og Brad Pitt var et av Hollywoods heteste par før ekteskapet endte i bittert brudd.

Brad Pitt med nytt rettsgrep mot Angelina Jolie

Angelina Jolie (46) vant en liten seier i retten i juli, men det har ikke Brad Pitt (57) tenkt å slå seg til ro med.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jolie fikk nemlig rettens medhold i å kaste den private dommeren eksparet selv valgte ut for over fire år siden for å håndtere den kompliserte krangelen om barnefordelingen.

Ankedomstolen i California bestemte at dommer John W. Ouderkirk ikke lenger skal brukes, fordi han angivelig har for tette bindinger til Pitt – noe Jolie hevder hun ikke var kjent med før avtalen ble inngått.

Pitt protesterer

Nå krever Pitt ifølge USA Today at denne beslutningen blir omgjort. I et 87 sider langt dokument til California Supreme Court begrunner Pitt hvorfor han mener beslutningsgrunnlaget for ankeutfallet er feilaktig.

Theodore J. Boutrous Jr., en av Pitts advokater, sier til USA Today at ankedomstolens avgjørelse ikke bare er urettferdig overfor Pitt, men også «skadelig for barna og dårlig for Californias overbelastede rettsvesen».

Pitts apparat hevder også at Jolie bruker taktikk for å forsinke rettsprosessen, og han fastholder at dommer Ouderkirk er rett mann til å finne beste løsning for barna.

Jolie på sin side har stått på at Pitt og den forkastede dommeren har bedrevet uetisk praksis – noe altså ankedomstolen sa seg enig i.

Brøt i 2016

Jolie og Pitt gikk fra hverandre for fem år siden og ble formelt skilt i 2019. Hollywood-stjernene har imidlertid ennå til gode å komme til enighet om omsorgen for deres seks barn, Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) og tvillingene Knox og Vivienne (12).

Hvordan de praktiserer fordelingen i dag, er ikke kjent – heller ikke detaljene om hva Pitt krever. I utgangspunktet søkte han om delt omsorg, 50/50, men det nektet Jolie å gå med på.

Det er vanlig i Hollywood at superstjernene hyrer inn private dommere i forbindelse med skilsmisser.

Jolie informerte retten i mars i år om at hun hevder å kunne legge frem bevis for at Pitt var voldelig. Hun har også ønsket å la barna vitne, noe den nå kastede dommeren sa nei til.

Siden eldstebarnet er 19, og to av barna er under 14, er det kun de resterende tre som er aktuelle som vitner.