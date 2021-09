SYMMETRISK SKREKK: Yahya Abdul-Mateen II i «Candyman».

Filmanmeldelse «Candyman»: Horror for hodet

Smart og sint skrekk.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

HORROR / THRILLER

«Candyman»

USA. 15 år. Regi: Nia DaCosta

Med: Yahya Abdul-Mateen II, Tony Todd, Nathan Stewart-Jarrett, Teyonah Parris, Colman Domingo

Skrekkfilmen er fruktbar jord for allegorier, og i senere år har Jordan Peeles innflytelse i den mer ambisiøse enden av horror, via «Get Out» (2017) og «Us» (2019), vært like påtakelig som ytterst velkommen. Peeles intellektuelle, politisk agiterte stil er mer eller mindre blitt en egen sjanger, i en disiplin som i utgangspunktet er splittet i en rekke slike.

«Candyman» er ikke hans film – den er Nia DeCostas. Men Peele er med både som produsent og med-manusforfatter, og ånden hans henger absolutt over vannet i det som er en løs oppfølger til en vel ansett slasher-horrofilm fra 1992, som igjen var basert på en historie av Clive Barker.

PASS DEG FOR FREMMEDE: Rodney L. Jones III i «Candyman».

Cabrini-Green var på 1970-tallet en klynge med sosialboliger i Chicago. En slum, reist slik at bemidlede borgere skulle vite hvor man hadde de fattige svarte familiene. I nåtid er området blitt gentrifisert, og bebodd av unge, kule mennesker, deriblant paret Anthony (Abdul-Mateen II) og Brianna (Parris). Han er en kunstner i krise. Hun er en kurator med oppdrift.

I gamle dager, da det var fattige folk som bodde her, gikk det en vandrehistorie i Cabini-Green: Om «Candyman», en mann med en krok der den ene hånden hans skulle vært. «Candyman» delte ut søtsaker til barn. De som mottok en slik gave fra den fremmede mannen, døde under grufulle omstendigheter. Politiet trodde de hadde ham. Men de fanget, og drepte, en uskyldig mann.

FORTIDENS SPØKELSER: Hannah Love Jones og Cedric Mays i «Candyman».

Anthony jakter på ny inspirasjon – makten i kunstmarkedet er stadig på jakt etter kunst som speiler «svarte erfaringer» – og blir fascinert av historien. Kunstfolk tror imidlertid ikke på spøkelser og busemenn. I alle fall ikke før det blir umulig å ikke tro på dem.

«Candyman» gjør comeback. Men hvem eller hva er det som utgjør dette vesenet? Er han en mann av kjøtt og blod? En ånd som kan ta bolig i mennesker av kjøtt og blod? Er «Candyman» en manifestasjon av all smerten USAs svarte befolkning har måttet lide – urett utført med loven i hånd spesifikt? «Candyman» er en «Black Lives Matter»-allegori, ja.

KALL MEG EN KROK: Scene fra «Candyman».

DeCosta demonstrerer stor stilsikkerhet i det som estetisk sett er en usedvanlig flott skrekkfilm. Hun har et nesten Stanley Kubrick-aktig øye for form og symmetri, og får masse ut av Chicagos unike skyskraper-arkitektur. Hun er våken for satiriske detaljer også – som i scenen der den blaserte kunstkritikeren lytter til Fiona Apples siste album (på vinyl, selvsagt).

Animasjonene med papirfigurer som spiller skyggespill, er uhyggelige, og filmen henter skrekkelementer fra både kroppshorror- og slasher-sjangeren.

At DeCostas kontroll over filmen glipper en smule i en siste halvtime som føles noe forhastet og uklar, er tilgivelig. I alle fall for denne anmelder, som ble holdt i ånde og ytterst på setet til siste slutt.