RØRT: En tydelig glad og beveget Renate Reinsve mottok i går prisen for beste kvinnelige skuespiller under avslutningen av filmfestivalen i Cannes. Prisen fikk hun for rollen i Joachim Triers «Verdens verste menneske». Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Renate Reinsve om Cannes-seieren: − Det er så mye kjærlighet!

– Å herregud, er det mulig? Slik var de første ordene til Renate Reinsve (33) da hun våknet i Cannes lørdag morgen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da hadde det i alle fall gått opp for henne at hun var historisk som prisvinner av beste kvinnelige hovedrolle under filmfestivalen i Cannes. Det har ingen norske klart før henne.

– Jeg la meg faktisk ganske tidlig i går, men det ble rom for litt champagne og god mat også, sier Reinsve på telefon fra Gardermoen, der hun nettopp har landet, i hvert fall fysisk.

Hun forteller videre at det ble rimelig hektisk i timene etter at hun vant.

– Jeg ble sendt inn i et mediekjør uten like etter utdelingen og ble sittende på en stol uten helt å vite hvor jeg var eller hvem jeg var, tror jeg. Og telefonen hadde jeg i vesken som ble passet på for meg, så det gikk en stund før jeg fikk ringt opp til venner og familie, forteller hun.

– Tusen takk. Og tusen takk til juryen, jeg beundrer dere så mye. Denne prisen tilhører så mange, sa en tydelig rørt Renate Reinsve da hun mottok prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes lørdag kveld.

Hun returnerte til Cannes rett før helgen etter strålende kritikker i en rekke internasjonale medier for Joachim Triers film «Verdens verste menneske», der hun altså spiller den største rollen ved siden av Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum.

– Heldigvis ga det uttelling at vi bestemte oss for å dra ned igjen uansett, sier Renate Reinsve.

Gratulasjonene var mange og varme lørdag kveld.

– Juryen kom bort til meg for å gratulere etterpå, og jeg fikk en skikkelig stor klem av Mélanie Laurent. Det er så mye kjærlighet! Når mennesker du har sett opp til så lenge, anerkjenner arbeidet ditt ... Og dette er en pris jeg vil dele med hele produksjonsteamet på filmen, sier Reinsve som nå kobler verden av for noen dager.

– Nå blir det veldig deilig med ferie og leve et normalt liv igjen.

Også Joachim Trier var til stede i Cannes for å feire Reinsve. Han fortalte VG tidligere i sommer at han skapte rollen spesifikt med henne i tankene etter at hun hadde en lynkort opptreden i Triers, «Oslo, 31. august».

Lørdag kveld ble det klart at filmen ikke stakk av med selveste Gullpalmen i Cannes. Det var det fransk-belgiske «Titane» som gjorde, en film skrevet og regissert av Julia Ducournau. BBC kalte «Titane» den mest sjokkerende filmen i 2021.

les også Spike Lee tabbet seg ut – presenterte Gullpalmevinner for tidlig

Anders Danielsen Lie var også full av lovord etter Reinsves pris lørdag kveld.

– Dette er en sinnssyk prestasjon. Renate gikk inn i den rollen med kjøtt og blod. Det er utrolig gledelig at juryen har sett det og velger å gi henne prisen. Dette er Renates kveld, sa han til VG.

Dette er større en Oscar, mener Anders Danielsen Lie.

– Oscar er sikkert gøy, men det er en mer politisk stemmebasert pris. Som fagpris setter jeg denne høyere, sier han.