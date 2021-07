«DETTE BLE GAMMELT VELDIG FORT»: Rufus Sewell i «Old». Foto: Universal International Pictures

Filmanmeldelse: «Old»: Voksesmertelig

Av Morten Ståle Nilsen

SCIENCE FICTION/THRILLER

«Old»

USA. 15 år. Regi: M. Night Shyamalan

Med: Vicky Krieps, Gael García Bernal, Rufus Sewell, Abbey Lee, Thomasin McKenzie, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Aaron Piere

I årene etter at han lurte en «hel» verden med «Den sjette sansen» i 1999, har navnet «M. Night Shyamalan» blitt en vits – en annen måte å si «dårlig laget mumbo jumbo» på.

Produksjonen har vært høy og kvaliteten blitt stadig lavere, i en slik grad at det lenge har vært morsommere å lese spydige anmeldelser filmene hans, enn å se dem.

Forut for «Old» har det blitt hvisket og tisket om et slags «comeback» for den en gang antatt «visjonære» regissøren. Det sier mer om hvor sultefôret folk er på kinoopplevelser enn det gjør om «Old».

GAMMEL OG UNG (ELLER HVORDAN DET NÅ ER): Vicky Krieps og Thomasin McKenzie i «Old». Foto: Universal International Pictures

En gruppe mennesker på et luksuriøst feriested får et «very special just for you»-tilbud om å tilbringe dagen på en hemmelig perle av en strand et stykke unna hotellet. Når de ankommer «paradis», begynner urovekkende ting å skje:

Et lik skylder inn med bølgene. Folk begynner å blø neseblod. En eldre kvinne dør, en yngre kvinne besvimer. Dype kutt i hud og kjøtt gror igjen umiddelbart, tilsynelatende av seg selv. Merkeligst av alt: Barna som er til stede, er plutselig dobbelt så gamle som de var for fem minutter siden.

MEN DE VAR JO BARE BARNA, OG DET FOR KUN FEM MINUTTER SIDEN: Thomasin McKenzie og Alex Wolff i «Old». Foto: Universal International Pictures

Et lyst hode kommer forbausende raskt opp med en teori: Vi som er her, eldes 50 år på en dag! Ja, og så er det litt andre regler for oss som allerede er litt gamle! Det har visst noe med mineralene å gjøre.

De mystiske hendelsene etterlater oss med kun en liten håndfull forklaringsmodeller. 1: Gruppen gjennomlever en kollektiv psykose. 2: Noen i kjøkkenpersonalet tilsatte LSD av svært høy kvalitet i frokost-smoothien deres. 3: Her er det noe skikkelig mystisk som skjer.

Vi er alle glade i vås og tøv, ikke minst i science fiction-ens navn, men det er viktig at de som pusher det på oss, kan selge det. M. Night Shyamalan har ikke den evnen lenger. «Old» gidder ikke engang å forholde seg til sin egen indre ikke-logikk.

STRANDLØVER: Aaron Pierce med venner i «Old». Foto: Universal International Pictures

For det første vet han ikke det skapte grann om hvordan mennesker snakker og agerer. «Old» er stappfull av umotiverte, uforståelige handlinger, og har flere håpløse replikker og lattervekkende dialoger enn de 25 siste dårlige filmene jeg så til sammen.

Den renner over absurd visvas-«vitenskap» som liksom bare detter ned i hodene til disse menneskene, selv i disse, de underligste av omstendigheter. Skuespillet – i noen tilfeller fra gode krefter – er langt under standarden vi har lært å forvente fra større Hollywood-produksjoner, uavhengig av sjanger.

MANN FOR SIN STRAND?: Regissør M. Night Shyamalan vet tilsynelatende ikke hva som er venstre eller høyre, frem eller tilbake i sin egen film. Foto: Phobymo / Universal International Pictures

Men er det ikke bare litt ufarlig gøy da? Popkultur-camp med et smil i munnviken, som ikke tar seg selv så alvorlig? Vel. Jeg tror ikke M. Night Shyamalan (som selv har en rolle i filmen) ser på det han lager som camp trash. Jeg tror han, i fullt alvor, innbiller seg at han lager høyverdig science fiction.

Det innebærer i så fall at det er en tragisk dimensjon ved «Old», og at M. Night Shyamalan er tett i nøtta.

«Old» har premiere fredag.