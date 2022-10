EKSKOLLEGER: Ryan Reynolds (t.v.) og T.J. Miller på en pressekonferanse for «Deadpool» i New York i 2016.

T.J. Miller og Ryan Reynolds har skværet opp

T.J. Miller uttalte seg negativt om «Deadpool»-kollega Ryan Reynolds, men gjør nå helomvending.

T.J. Miller (41) skapte overskrifter i forrige uke da han i en podkast kom med en rekke uttalelser om sin tidligere motspiller Ryan Reynolds (45). VG var blant mediene som siterte saken.

Blant annet forklarte Miller at han følte seg tråkket på under en spesiell episode for mange år siden, og at han mente Reynolds hadde «forandret seg i takt med stigende berømmelse».

– Ville jeg jobbe med ham igjen? Nei, jeg ville ikke jobbe med ham igjen, lød det fra Miller.

Stridsøksen begravet

Men nå har pipen fått en annen lyd. I et radiointervju med Jim Norton & Sam Roberts på SiriusXM forteller Miller, ifølge Hollywood Reporter, at Reynolds sendte ham en e-post etter at podkasten gikk på lufta.

– Det var en misforståelse, sier Miller nå.

– Så jeg sendte en e-post tilbake, og nå er alt greit, legger han til.

Miller sier videre at han iblant sliter med å innse konsekvensene av egne uttalelser. Han berømmer Reynolds for måten han nå har strukket ut en hånd på – og sier han har forsikret Reynolds om at han ikke er opprørt.

– Jeg trodde ikke at jeg hadde sagt noe som var negativt. Det er beklagelig at det ble plukket opp og misoppfattet. Men nå har han og jeg snakket ut, og det er bra, sier Miller.

Reynolds har ikke besvart amerikanske mediers henvendelser. Han har heller ikke kommentert saken i sosiale medier, der han normalt er aktiv.

«Deadpool 3» får premiere i september 2024. Miller, som fylte rollen som bartenderen Weasel i de første to filmene, er ikke med i den neste.

Det ryktes for øvrig at den kommende filmen vil ha med en annen gruppe fra X-Men-universet: X-Force.

«Deadpool 2» fikk i 2018 terningkast 5 i VG.

Her er tilbakeblikk på det første «Deadpool»-eventyret i 2016: