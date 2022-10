FENGSLET: Harvey Weinstein, her på et bilde fra 4. oktober i år.

The Wrap: Voldtektstiltalte Harvey Weinsteins rullestol ble flyttet i rettssalen

Advokater skal ha tatt affære fordi den tidligere filmprodusenten (70) angivelig stirret på juryen.

Det skriver nettstedet The Wrap, som dekker rettssaken i Los Angeles. Weinstein, som allerede soner en voldtektsdom på 23 år i New York, er tiltalt for 11 tilfeller av voldtekter og seksuelle overgrep i Los Angeles-området.

Det er dette han nå må svare for i retten.

Weinstein har etter at opprullingen startet i 2017, fått svært skrantende helse og sitter i rullestol. Det gjør han også i rettssalen denne uken.

Onsdag, før en av kvinnene skulle vitne mot den tidligere filmmogulen, skal advokatene ha diskutert Weinsteins plassering i retten.

De første to dagene satt Weinstein nemlig et stykke unna sine egne forsvarsadvokater, og på en måte som gjorde at han kunne se direkte på juryen. Og det gjorde han ofte, skriver The Wrap.

En politifullmektig skal ha vært den første til å reagere.

Weinsteins forsvarer, Mark Werksman, skal ha argumentert for at hans klient skulle få bli sittende der han var.

Werksman skal ha forklart at Weinstein har vanskeligheter med navigering på grunn av rullestolen, og at det ikke var plass til rullestolen ved forsvarsbordet.

Han fikk ikke gehør, og Weinstein ble flyttet nær Werksman. Der skal han ha fortsatt å stirre på juryen, skriver nettstedet.

FEBRUAR 2020: Harvey Weinstein på vei inn i retten i New York for to og et halvt år siden.

Den nye rettssaken startet mandag, og strafferammen er på 140 år. Weinstein nekter all skyld – som han også gjorde i New York.

Variety og andre store medier har omtalt at den falmede filmprodusenten de siste dagene har sittet og ristet på hodet over uttalelsene fra motpartens advokater.

Det har vært tre dagers intens grilling av en av kvinnene, som i likhet med de fleste andre har rettens tillatelse til å få være anonym.

Kvinnen har gråtende skildret det hun holder fast på er brutale overgrep og voldtekter, mens Weinsteins advokater mener hun mangler bevis og har diktet opp et møte som aldri har funnet sted.

Ellers er hovedargumentene til Weinsteins advokater at alle kvinnene som anklager 70-åringen, samtykket til sex, men at de nå angrer fordi det er «pinlig».

Weinstein fikk nylig gjennomslag for å få anke dommen fra New York. Anken skal behandles til neste år.