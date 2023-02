SE BAK DEG! EN BJØRN! EN KOKAIN-BJØRN!: Hannah Hoekstra i «Cocaine Bear».

Filmanmeldelse «Cocaine Bear»: Teit og ålreit

Den heter «Cocaine Bear» og handler om en bjørn på kokain. Denne filmen gjør det tittelen lover, og ikke noe mer.

THRILLER-KOMEDIE

«Cocaine Bear»

Premiere på kino fredag 24. februar

USA. 15 år. Regi: Elizabeth Banks

Med: Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Ray Liotta, Margo Martindale, Alden Ehrenreich, Isiah Whitlock Jr.

Kristofer Hivju og Hannah Hoekstra er to backpacker-hippier, veldig forelskede, som ligger og drar seg og koseprater i nasjonalparken Chattahoochee i Georgia i det amerikanske sør.

Det neste vi ser er en svartbjørn som frenetisk banker skolten inn i en trestamme. Bjørnen oppdager de to nordmennene, og styrter mot dem. «Åfaen!», skriker Hivju.

NORDMENN I UTLANDET: Kristofer Hivju og Hannah Hoekstra i «Cocaine Bear».

Den skal være «basert på virkelige hendelser», den skrønen her. Som starter med at et smugler-småfly stappet med kokain flyr over nasjonalparken i 1985. Planen er å dumpe knarket fra flyet, hvorpå en kar skal hoppe etter, samle opp lasten og få den levert til rette vedkommende (Syd, en lokal gangster spilt av nylig avdøde Ray Liotta).

Mannen i flyet er dessverre high on his own supply. Det blir knall, fall og krøll, og den dyrebare lasten går tapt, og senere funnet av den stakkars svartbjørnen. Pattedyret får straks får erfare at det kokain fører til, er et behov for mer, hele tiden mer.

Chattahoochee, Georgia har en narkoman bjørn på hendene. Trøbbel.

TRØBBEL: Keri Russell, Brooklynn Prince og Christian Convery (fra venstre) i «Cocaine Bear».

Trøbbel for alenemoren Sari (Keri Russell), hvis 13 år gamle datter Dee-Dee (Brooklynn Prince) forsvinner inn i skogen, sammen med den skrytete lekekameraten Henry (Christian Convery). Trøbbel for parkvakten Liz (Margo Martindale), som hadde tenkt å bruke dagen i dag til noe helt annet (hun har tatt på seg sin beste europeiske parfyme og greier).

Trøbbel for en gjeng tenårings-drittunger som straks skal få vite hvor lite kule de faktisk er. Trøbbel for politibetjenten Bob (Isiah Whitlock Jr.), som helst skulle vært hjemme med bikkja. Trøbbel for Syds to håndlangere Daveed (O’Shea Jackson) og Eddie (Alden Ehrenreich).

(Trivia: Sistnevnte liker penne, pastaen, som han uttaler «pené» og spiser uten noen ting på, ikke engang ketchup).

«ORDNET DET SEG ELLER?!»: Kokainbjørnen får ferten av mer kokain i «Cocaine Bear».

Filmen som følger, regissert av den begavede Elizabeth Banks (mest kjent som skuespiller), er ikke egentlig voldsom nok til å kunne kalles en splatterkomedie. Den evner ikke helt å leve opp til den relativt store forhåndshypen som er blitt den til del heller.

Det den er blitt, er en lystig, nittitallsaktig B-film som i gamle dager ville gått rett på video, med et sett påfallende tunge skuespillere med på laget (Russell, Jackson, Liotta, Whitlock Jr.).

NÆRKONTAKT AV KOKAINGRAD: Keri Russell i «Cocaine Bear».

Ikke vårens artigste film. Ikke den mest spennende. «Cocaine Bear» er ikke sesongens mest tåpelige en gang, og kommer til å bli glemt omtrent like fort som vi glemte «Snakes On A Plane» (2006, en annen film med et forbilledlig forståelig premiss).

Men den er litt av alle de tingene. Ganske artig, litt skummel, litt ekkel og helt klart tåpelig nok. En beina-på-bordet, sixpack-i-kjøleskapet, fårete-glis-om-kjeften type greie. Slike filmer gror ikke på trær lenger.