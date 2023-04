MANN SOM SKRIKER «1984»: Ben Affleck i «Air».

Filmanmeldelse «Air»: Ytterst fornøyelig

Et skamløst kjærlighetsbrev til kapitalismen. Og som vi koser oss ‘a, gitt.

DRAMAKOMEDIE

«Air»

USA. 9 år. Regi: Ben Affleck

Med: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Chris Messina

I 1984 lå Nike langt etter Adidas og Converse på basketballsko-markedet.

Converse kunne skilte med talspersonene Magic Johnson og Larry Bird. Hip hop-trioen Run-D. M. C. rappet om hvor mye de elsket Adidas-skoene sine («My Adidas»). Nike var en smågutt, med et hovedkontor i midten av ingensteds (Beaverton, Oregon), og atskillig mindre penger å rutte med. Kunne de likevel bli en utfordrer?

«Ja», tenkte Sonny Vaccaro (Matt Damon) etter å ha sett den 20 år gamle Michael Jordan på TV. Vaccaro var Nikes talentspeider, og i 1984 hadde han 250 millioner dollar å disponere, som selskapet ville han skulle fordele mellom flere potensielle begavelser.

Men hva med å satse alt på ett kort? Tenkte Vaccaro – som ikke var ukjent med gambling. Nærmere bestemt Jordan, det uten tvil største talentet han noen gang hadde sett?

I LABORATORIET MED SKO-VISJONÆREN: Matthew Maher, Matt Damon og JAson BAteman (fra venstre) i «Air».

Det var langt frem. Først måtte han overbevise Nikes C.E.O., Phil Knight (Ben Affleck, iført en sveis som ser ut som en overkjørt grevling, upassende skjeggvekst og skrekkelig sportstøy). Som igjen måtte overbevise styret. Så måtte han godsnakke med markedsføringssjefen Rob Strasser (Jason Bateman), og gå en omvei rundt Jordans agent, David Falk (Chris Messina).

Han måtte inspirere den visjonære sko-ingeniøren Peter Moore (Matthew Maher) til å designe tidenes feteste basketsko. Til sist måtte han overtale Michael Jordan selv (hvis ansikt vi aldri ser i filmen). Eller riktigere: Han måtte overtale moren hans, Deloris Jordan (Viola Davis).

«I svarte familier er det mamma som bestemmer», er Vaccaro blitt fortalt. Og slik var det i Jordan-klanen. Ingen visste bedre hva sønnen hennes var verdt, enn Deloris.

MAMMA BESTEMMER: Viola Davis i «Air».

«Air» er som en vellykket utvekst av to andre filmer som «følger pengene» i sportsbransjen: «Jerry Maguire» (1996) og «Moneyball» (2011). «Air» mangler kjærlighetshistorien i førstnevnte og tallknuser-aspektet i sistnevnte, og er mer en rendyrket arbeidsplass-komedie.

Men hvilken! Alex Converys manus er aldeles strålende, full av tydelige typer og frydefull rat-tat-tat dialog, som klippet ut og limt inn fra en skruballkomedie fra 1940-tallet. Det er egentlig bare for Affleck å trykke ned «på»-knappen på kameraet, og la ordene gjøre jobben. Regissøren helgarderer seg likevel, og gir oss alle tidsmarkørene han vet vi ikke kan motstå.

HEMMELIG TOPPMØTE: Matt Damon og Viola Davis i «Air».

Filmen innledes med en klassisk 1984-montasje, selvsagt, og det er mye gøy å hente i de ufikse garderobene og tidstypiske interiørene. Ikke minst pøser han på med en jukeboks som skriker 1980-tall: ZZ Top, Dire Straits, Big Country, Cyndi Lauper, Grandmaster Flash and the Furious Five. Nesten for mange «needle drops» (som det kalles). Men bare nesten.

Skuespillerne har det innmari gøy med det uvanlig vitale manuset. Damon har anlagt en utrent mage i sakens anledning. Affleck flekser alt han måtte ha av selvironi. Messina er artig som den rabiate agenten, komikeren Chris Tucker smører tykt på, Maher er kostelig som den eksentriske Moore.

IKKE RINGT AGENTEN: Chris Messina i «Air».

Den eneste skuespilleren som ikke er gått full komedie, er Davis, som jorder moroa i kraft av sin sedvanlige ulmende autoritet. Skulle ikke forundre meg om hun blir Oscar-nominert for innsatsen.

Vi vet jo hvordan historien ender. Mange av oss går den dag i dag rundt med produktet på føttene. Men hvem bryr seg om det så lenge underholdningsverdien er så skyhøy som her?

ARBEIDSPLASS-KOMEDIE: Chris Tucker i «Air».

Så sitter man der i kinosetet, som en dust, og tar seg i å heie på big business-mastodonten Nike. Storkose seg med dette ublu kjærlighetsbrevet til kapitalismen. Eller entreprenørskapet, da. For å bruke et mindre belastet ord.

Det er jo litt absurd. Det sier også noe om hvor veldreid amerikansk underholdningsfilm kan være, når den er på sitt anselig ypperste. Det er den i «Air».