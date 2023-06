FØR: Armie Hammer, her under Independent Spirit Award i Los Angeles i 2019 – før alt raknet.

Armie Hammer etter politisaken: Skal bygge opp livet igjen

Politiet har henlagt voldtektssaken mot Armie Hammer (36). Nå ser filmstjernen fremover.

Variety kunne onsdag melde at politiet i Los Angeles dropper å tiltale Hammer.

Politiet har landet på at de ikke finner det «overveiende bevist» at 36-åringen har voldtatt kvinnen som kom med anklagene.

«Som påtalemyndighet har vi et etisk ansvar for kun å ta ut tiltaler i saker vi kan bevise utover rimelig tvil», heter det i uttalelsen.

«På grunn av kompleksiteten i forholdet og manglende mulighet til å bevise et seksuelt møte uten samtykke, er vi ikke i stand til å kunne bevise saken utover rimelig tvil», stå det videre.

– Takknemlig

Drøyt to år har gått siden Hollywood-skuespilleren fikk karrieren lagt i grus etter anklager om overgrep og kannibalistiske tendenser.

Hammer har hele tiden nektet for å ha gjort seg skyldig i overgrep og voldtekt – anklager som ble fremsatt etter at det først hadde lekket ut Instagram-meldinger av svært tvilsom natur.

Han har imidlertid innrømmet å ha opptrådt kritikkverdig og vært en «drittsekk».

Hammer har ikke delt noe på Instagram siden saken eksploderte i mediene. Nylig slettet han også alle sine tidligere innlegg.

Etter henleggelsen er imidlertid amerikaneren, kjent fra filmer som «Call Me by Your Name», «The Social Network» og «Rebecca», klar for å kjempe seg tilbake.

Natt til fredag norsk tid la han ut et bilde med tekst, der han sier at han er «veldig takknemlig» overfor statsadvokaten.

«Jeg ser nå frem til å starte på det som vil bli en lang og vanskelig prosess med å bygge opp livet mitt igjen – nå når navnet mitt er renvasket», skriver Hammer.

Skuespilleren mistet en rekke jobber og roller i kjølvannet av saken. I tillegg trakk han seg selv ut av en rekke prosjekter.

Hammer, som har to barn med skuespiller-ekskona Elizabeth Chambers (41), uttalte i et bladintervju i februar at tanken på barna var det som forhindret ham i å gjøre slutt på livet da det stormet som verst.

