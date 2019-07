PRISNOMINERT: Sebastian Ljungblad (t.v.) var prisnominert for rollen som Kimmie i «Goliat». Foto: Mer Filmdistribusjon

Svensk skuespiller dømt til fengsel

I Norge hadde filmen der han spiller en en ledende rolle nylig kinopremiere. Nå er Sebastian Ljungblad dømt til fengsel for grovt bedrageri.

Den 23-årige skuespilleren ble nominert til en svensk Guldbagge for rollen som Kimmie i filmen «Goliat». Han var ikke til stede på prisutdelingen fordi han da var etterlyst av politiet, mistenkt for å ha svindlet penger fra eldre kvinner, skriver Expressen.

Sebastian Ljungblad ble til slutt pågrepet på en åker utenfor Norrköping, etter å ha unndratt seg arrest i 121 dager. Saken mot ham og en medgjerningsmann gikk i Norrkjöping tingrett, der de var tiltalt for grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrageri mot til sammen 13 kvinner i alderen 81 og 93 år gamle.

Dommen falt fredag og ble på ett års fengsel for Ljungblad. Tingretten så det som en skjerpende omstendighet at de fornærmede var eldre og forsvarsløse personer.

Skuespilleren har tidligere i rettssaken nektet straffskyld.

Ifølge tingretten skal gjerningsmennene ha ringt opp eldre kvinner og hevdet å ringe fra telefonleverandøren deres. Deretter skal de ha manipulert kvinnene til å gi dem tilgang til kontoene deres. I ett av tilfellene ble en kvinne svindlet for 172.000 svenske kroner.

KINOAKTUELL: En scene fra filmen «Goliat». Ljungblad er nummer to fra venstre. Foto: Mer Filmdistribusjon

Ifølge Aftonbladet har Ljungblad hele tiden hevdet sin uskyld.

– Jeg har mistet jobb, karrieren min er ødelagt, livet mitt er bokstavelig talt ødelagt. En stemmeanalyse som hadde frikjent meg fra mistanker er ikke blitt gjennomført, sa han under rettssaken.

Tingretten dømte ham også til å betale 20.000 i erstatning til en dame i 80-årene. Den andre hovedmannen ble dømt til fengsel i to år og tre måneder, ifølge Norrköpings Tidningar.

Filmen «Goliat» av Peter Grönlund, der Ljungblad spiller Kimmie som må forsørge moren og søsteren ved å ta over farens kriminelle virksomhet etter at faren må i fengsel, hadde norgespremiere 28. juni. Joakim Sällquist vant en Gullbagge for hovedrollen som faren Roland. Filmen var nominert til seks Gullbagge-priser og vant fire.

Publisert: 06.07.19 kl. 12:19