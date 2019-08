BROR OG SØSTER: – Peter er bare snilL. Han vil ikke noen vondt og aldri skade noen med vilje. En gang på 1960 tallet prøvde han til og med å overbevise meg om at grønnsaker hadde sjel, skrev Jane Fonda i sine memoarer. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Jane Fonda i sorg: - Han var min hjertegode lillebror

Han var født inn i en av Hollywoods «kongefamilier». Eneste sønn av legenden Henry Fonda - og lillebroren til Jane Fonda. Fredag morgen døde Peter Fonda (79) av lungekreft.

Jørn Pettersen

NTB

Nå nettopp

– Jeg er så lei meg, sier storesøster Jane Fonda i en uttalelse .

– Han var min hjertegode lillebror, han var den i familien som virkelig kunne snakke for seg. Jeg hadde en vakker og god tid alene med ham disse siste dagene. Han døde med et smil om munnen, minnes Jane Fonda.

LEGENDARISK: Med filmen «Easy Rider» fra 1969 skrev Peter Fonda seg selv inn i historien. Historien om to unge marihuanarøykende, søkende motorsyklister, spilt av ham selv og Dennis Hopper, gjorde stor suksess og er fremdeles på listen over de 100 største amerikanske filmene gjennom tidene. Foto: CANAL +

Det var Fondas familie som opplyste at den 79 år gamle skuespilleren døde i sitt hjem i Los Angeles, fredag morgen, av komplikasjoner etter å ha vært syk av lungekreft.

– Det er med sorg vi meddeler at Peter Fonda har forlatt oss. Dette er svært trist og vi finner ikke passende ord for å uttrykke vår sorg, sa en talskvinne for familien fredag.

– Mens vi sørger over tapet av denne søte og elskverdige mannen, ønsker vi også at alle skal feire hans ukuelige pågangsmot og kjærlighet til livet, sa talskvinnen videre.

Fonda var født i New York i 1940, som sønn av den legendariske skuespilleren Henry Fonda og Frances Seymore Brokaw.

GIFT TRE GANGER: Her er Peter Fonda med kona Margaret DeVogelaere i et bilde fra 2013. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Han var bare ti år gammel da moren hans døde. Hun fikk et sammenbrudd etter at hun ble kjent med et ektemannen hadde vært utro. I 1950 tok hun sitt eget liv, men sannheten rundt dødsfallet fikk Peter vite først fem år senere. Han hadde i alle år et distansert forhold til faren, men det ble litt bedre den siste tiden før Henry Fonda døde i 1982.

– Peter er bare snill. Han vil ikke noen vondt og aldri skade noen med vilje. En gang på 1960 tallet prøvde han til og med å overbevise meg om at grønnsaker hadde sjel, skriver Jane Fonda i sine memoarer fra 2005.

Med filmen «Easy Rider» fra 1969 skrev Peter Fonda seg selv inn i historien. Historien om to unge marihuanarøykende, søkende motorsyklister gjorde stor suksess og er fremdeles på listen over de 100 største amerikanske filmene gjennom tidene.

GLADE GUTTER: Jack Nicholson og Peter Fonda feirer hver sin Golden Globe januar 1998. Fonda for filmen «Ulee's Gold» - og Nicholson for «As Good As It Gets», Foto: Sam Mircovich / X00192

Peter Fonda skrev manuset med Dennis Hopper og sammen med skuespillerkollega Jack Nicholson hadde de to også hovedrollene filmen. Fonda produserte filmen, og Hopper sto for regien. Hele prosjektet kom i havn for 380.000 dollar, men filmen tjente inn hele 40 millioner på verdensbasis, en betydelig sum på den tiden.

Fonda ble sammen med Terry Southern Oscar-nominert for manuset. I 1997 ble Fonda på nytt Oscar-nominert, denne gang som beste skuespiller, i filmen «Ulees Gold». Han er oppført med 116 filmroller og spilte i en rekke kjente filmer, blant annet «3:10 to Yuma» (2007) og «The Cannonball Run (1981).

Fonda var gift tre ganger og fikk to barn, blant dem skuespiller Bridget Fonda.

Publisert: 17.08.19 kl. 08:19