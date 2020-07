BERØMT FAMILIE: Aishwarya Rai Bachchan (t.v.), ektemannen Abhishek Bachchanog Amitabh Bachchan på premieren til norskregisserte «The Pink Panther 2» i New York i 2009. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

«Hele» Bollywood-slekten smittet med coronaviruset

Den indiske skuespillerlegenden Amitabh Bachchan (77), sønnen Abishek Bachchan (44), svigerdatteren Aishwarya Rai (46) og barnebarnet (8) er alle smittet.

Bachachan, også kjent som «Big B», meldte selv til sine mer enn 43 millioner følgere på Twitter lørdag at han er innlagt med corona.

«Jeg har testet positivt for covid-19. Er fraktet til sykehus. Sykehuset informerer myndighetene. Familie og kolleger testes nå også. Venter på resultat. Alle som har vært i nær kontakt med meg de siste ti dagene, bes om å gå og teste seg!», skriver 77-åringen.

Kort etter meldte også skuespillersønnen Abhishek Bachchan (44) at han er smittet. Han skriver på Twitter at de begge har milde symptomer, og ber samtidig omverdenen om ikke å få panikk.

Tidligere Miss World smittet

Abishek er gift med Bollywood-dronningen Aishwarya Rai (46), i tillegg kjent som tidligere vinner av Miss World. Søndag ble det klart at også hun er smittet med corona. Det samme er parets åtte år gamle datter, skriver Hindustan Times og Reuters.

Aishwarya Rai spilte rollen som Sonia under norske Harald Zwarts regi i «Pink Panther 2» i 2009.

Mens Amitabh Bachchan og sønnen ligger på isolat på Nanavati-sykehuset i Mumbai, skal Aishwarya Rai og datteren være hjemme, fordi de er symptomfrie selv om de er smittet.

16 slektninger skal være testet, men først mandag vil det bli klart om flere er smittet med viruset.

ALLE SMITTET: Abhishek Bachchan, kona Aishwarya Rai Bachchan og datteren Aaradhya avbildet i Mumbai i fjor. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA

Indias helseminister Harsh Vardhan sendte ifølge BBC ut følgende hilsen til Amitabh Bachchan i sosiale medier da nyheten om 77-åringens innleggelse ble kjent:

«Kjære Amitabh, jeg har hele nasjonen med meg når jeg ønsker deg rask bedring! Du er tross alt et idol for millioner av mennesker i dette landet, og en ikonisk superstjerne. Vi skal ta godt vare på deg.»

Størst i bransjen

Amitabh Bachchan betraktes som Bollywoods desidert største stjerne gjennom tidene. Han har spilt i nærmere 200 filmer siden karrierestarten for 50 år siden. Han har i tillegg vært programleder for den indiske versjonen av «Vil du bli millionær?».

Tilbakeblikk: – Ikke verdt å hedre meg

77-åringen sto for snart ti år siden frem og sa at han har skrumplever, en sykdom som ofte knyttes til overforbruk av alkohol. Bachchan forklarte at han er rammet som følge av en blodoverføring etter en ulykke på filmsettet i 1982. Filmstjernen var døden nær etter at han fikk revnet milten i en kampscene under innspillingen av «Coolie».

FILM-IKON: Amitabh Bachchan, her i et bryllup i Mumbai i fjor vår. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA

Bachchan har opp gjennom karrieren høstet en rekke utmerkelser, deriblant tre priser fra National Film Awards og 13 trofeer fra Filmfare Awards. Han er også hedret med doktorgrad i England.

I 2018 betalte han gjelden til nær 1400 vanskeligstilte bønder.

I tillegg til selv å figurere foran kamera, er 77-åringen sanger, produsent og TV-vert. Fra 1984 til 1987 var han medlem av det indiske parlamentet.

les også Bollywood-stjernen Sushant Singh Rajput funnet død

Skuespilleren er sønn av den berømte avdøde dikteren Harivansh Rai Bachchan (1907-2003).

Indias filmhovedstad Bollywood, som er kallenavn for Mumbai, forsyner nasjonen med om lag 800 hindispråklige dramaer og danse- og musikalfilmer hvert år. Det er tre ganger så mye som det produseres i Hollywood.

Publisert: 12.07.20 kl. 09:09 Oppdatert: 12.07.20 kl. 12:28

