Ekskona møtte opp til Johnny Depps rettssak

Hollywood-stjernen (57) møter ekskona Amber Heard (34) ansikt til ansikt når rettssaken mot The Sun starter i London tirsdag.

Oppdatert nå nettopp

Mens Depp fortsatt ligger i bitter rettsstrid med ekskona Amber Heard (34) hjemme i USA, kjemper Hollywood-stjernen også mot britiske aviser.

Depp har gått til sivilt søksmål mot Dan Wootton, sjefredaktør i The Sun, og moderbedriften News Group Newspaper. Filmskuespilleren føler seg ærekrenket og svertet og krever oppreisning for at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKS: Amber Heard med munnbind på vei inn i rettssalen tirsdag. Foto: Aaron Chown / PA Wire

Rettssaken starter i High Court i London tirsdag. Depp er til stede, og retten har godkjent at også Heard kan være på plass når Depp avlegger sitt vitnemål. Både Depp og Heard møtte tidlig opp da retten åpnet dørene, men de viste seg ikke på likt.

Heard var omgitt av flere kvinner og gikk hånd i hånd i hånd med to av dem – kjæresten Bianca Butti og søsteren Whitney, ifølge Daily Mail.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STØTTE: Amber Heard hadde med seg venner. Foto: Aaron Chown / PA Wire

Både Depp og Heard var iført munnbind på grunn av coronaviruset.

Mange pressefolk og en rekke skuelystne hadde samlet seg for å få et glimt av superstjernene.

Depp er representert av advokat Adam Waldman.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TILDEKKET: Johnny Depp på vei inn i retten. Foto: NEIL HALL / EPA

Depp skal ha søkt om å holde eksen unna rettssaken, men dommer Justice Nicol konkluderte for få dager siden med at det ville være urimelig å nekte motpartens forsvar å hente henne inn.

Dommeren anerkjenner at selv om Heard ikke er part i saken, så kan hun ha informasjon som er viktig for de saksøkte.

Det skal være satt av tre uker til rettssaken. Depp skal angivelig tilbringe tre hele dager i vitneboksen denne uken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HIGH COURT: Pressen hadde samlet seg utenfor rettssalen. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

News Group Newspaper har søkt om å få saken forkastet, men fikk ikke medhold i retten.

Avisen på sin side forsvarer seg ved å forsøke å bevise at Depp faktisk slo Heard, og at hun fikk omfattende skader.

Amber Heard: Hevder Depp truet med å drepe henne

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKSPAR: Den betente skilsmissen mellom Johnny Depp og Amber Heard, her avbildet i Venezia i 2015, danner grunnlaget for rettssaken. Foto: GIUSEPPE CACACE, TIZIANA FABI / AFP

Depp var gift med Heard fra 2015–2017. Mens hun tviholder på anklagene om at eksmannen mishandlet henne, er Depps ekskjærester Vanessa Paradis (47) og Winona Ryder (48) trukket inn som formelle troverdighetsvitner til Depps fordel. Begge har levert skriftlige vitneerklæringer, og ifølge BBC skal de også vitne via videooverføring.

les også Johnny Depp: – Føles som begge hendene er bundet på ryggen

Ifølge en rekke medier hevder Depp i tillegg at britiske tabloidaviser i lang tid har hacket telefonen hans og på den måten fått tilgang til lydopptak av private samtaler.

På nyåret i år presenterte flere nettsteder det som angivelig er opptak av heftige diskusjoner mellom Depp og Heard. Hverken Depp eller Heard har kommentert opptakene, og det er heller ikke kjent om denne angivelige lekkasjen har sammenheng med søksmålet.

Publisert: 07.07.20 kl. 11:10 Oppdatert: 07.07.20 kl. 11:45

Les også

Mer om Johnny Depp Hollywood

Fra andre aviser