LIVSSTILSENDRING: Rebel Wilson satser på et sunnere 2020, her på Oscar-gallaen i Los Angele i februar i år. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rebel Wilson hevder hun ble betalt for å være overvektig

Filmstjernen Rebel Wilson (40) har nå bestemt seg for at helsen kommer først.

Nå nettopp

Den australske skuespilleren har lagt om livsstilen. Wilson, for tiden aktuell i Amazon-serien «LOL: Last One Laughing», får hjelp av den australske treningsguruen Jono Castano Acero med å komme i form.

Til den britiske avisen The Sun forteller Wilson at 2020 først og fremst handler om å bedre helsen, og at det er et nyttårsforsett hun skal leve etter gjennom hele året.

– Jeg rundet 40 år i mars, og da tenkte jeg at «Nå må det skje». Dette er året jeg skal konsentrere meg om fordelene ved å prioritere helsen.

Wilson, kanskje best kjent fra rollen som «Fat Amy» i «Pitch Perfect»-filmene, forsikrer at det ikke er et spesielt tall på vektskålen som motiverer henne.

– Det handler om mer enn det, nemlig om å tak i det mentale og finne ut hvorfor jeg overspiste, forklarer stjernen.

Hun legger til:

– Jeg hadde også en jobb der jeg ble betalt mye penger for å være større. Til tider kan det skape rot i hodet.

«PITCH PERFECT 3»: Rebeel Wilson, slik publikum er vant med å se henne, og motspiller Anna Kendrick i 2017. Foto: Quantrell D. Colbert / Universal Pictures

Nå forsøker Wilson, også kjent fra filmer som «Bridesmaids», «Cats» og «How To Be Single», å jobbe med både kropp og psyke.

– Jeg trener mye og har lagt om kostholdet. Egentlig burde jeg skrive en bok om dette, for det virker som om folk synes det er interessant, sier hun i avisintervjuet.

Skuespilleren nevner ikke konkrete tiltak, men nøyer seg med å si at hun «gjør mye forskjellig».

Wilson har forklart i tidligere intervjuer at hun ble plukket opp av sitt amerikanske management fordi hun hadde et særegent utseende. Og med rollen som «Fat Amy», der rollefiguren spøker om nettopp egen kroppsvekt, ble størrelsen en merkevare.

Agenter skal opp gjennom årene ha frarådet skuespilleren å gå ned i vekt, på grunn av det. Nå får det stå sin prøve. Coronarestriksjonene gjør det lettere å tenke kun på seg selv.

– Jeg har alltid ment at jeg er litt synsk, og jeg gikk inn i dette året med en følelse av at jeg uansett ikke kom til å jobbe særlig mye.

På Instagram, der Wilson har nærmere åtte millioner følgere, deler hun hyppig bilder av sin stadig minskende kropp – og fra heftige treningsøkter.

I kommentarfeltene skriver flere at Wilson fungerer som en inspirator for dem.

Fikkgiganterstatning: Måtte betale nesten alt tilbake

2012: Rebel Wilson, Anna Kendrick, Kay Cannon og Brittany Snow på pressekonferanse for «Pitch Perfect». Foto: Matt Sayles / Invision

Publisert: 19.06.20 kl. 10:43

Les også

Fra andre aviser