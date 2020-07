SINT HVIT MANN: Russell Crowe i «Unhinged». Foto: Skip Bolen / Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Unhinged»: Utrygg trafikk

Enfoldig og intens.

THRILLER

«Unhinged»

USA. 15 år. Regi: Derrick Borte

Med: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson

Rachel (Pistorius) har en dårlig dag. Hun våkner for sent, på sofaen. Hun blir sen til avtalen med skilsmisseadvokaten, og rekker ikke å levere sønnen Kyle (Bateman) på skolen i tide. Vel i bilen blir det klart at den tette trafikken kommer til forsinke henne ytterligere.

Mann – navnet nevnes aldri, men han spilles av Russell Crowe – er også i slett lune. Kvelden før har han sittet i trucken utenfor huset der eks-kona hans bor sammen med en annen mann. Så tok han en en hammer, slo ned ytterdøren og drepte alle på innsiden.

SPEIL, SPEIL PÅ BILEN DER: Russell Crowe i «Unhinged». Foto: Skip Bolen / Nordisk Film Distribusjon

Nå står både Rachel og Mann og venter i et veikryss. Det blir grønt, men Mann reagerer ikke. Rachel tuter. Hun har det jo travelt. Mann reagerer fremdeles ikke. Rachel tuter igjen. Nå reagerer Mann. Han blir rasende. Hva er egentlig galt med folk nå om dagen? Tenk å mase slik på en psykotisk drapsmann!

Mann – en middelaldrende tjukkas som tenker at han han har mistet alt, og i utgangspunktet hadde lite, i hvert fall ingen respekt – bestemmer seg for å gjøre Rachels liv til et sant helvete. Han får tak i mobilen hennes, skroller ned kontaktlisten og gir henne valget: Hvem skal han drepe først?

AT BATTERIET ER TOMT ER DET MINSTE PROBLEMET: Caren Pistorius i «Unhinged». Foto: Skip Bolen / Nordisk Film Distribusjon

Den tyske regissøren Bortes kvinne i fare-film er ikke sofistikert. Noen har muligens på et tidspunkt tenk at Mann er et symptom på et samfunn, USA, som i ferd med å kollapse, der nabo hater nabo, og de store økonomiske ulikhetene bidrar til å sette setter svake mennesker opp mot hverandre, ofte med dødelig utfall.

I så fall må det sies at analysen er forbrytersk tynn. Bortes er langt mer interessert i brå vold og biljakter – store deler av «Unhinged» utspiller seg på fire hjul, i hans Ford og hennes slitne Volvo – enn i å ta tak i samfunnsondene. Det er jo så mye vanskeligere.

«KAN JEG HJELPE DEG MED PUNKTERINGEN, FRØKEN?»: Russell Crowe i «Unhinged». Foto: Skip Bolen / Nordisk Film Distribusjon

Dialogmanuset er semmert og skuespillerne bare sådär. Inkludert den en gang Oscar-belønnede smukkasen Crowe, som i 2020 har både ansiktet og kroppen til John Goodman. Plottet er et oppkok av «Duel» (1971), «Falling Down» (1993) og «Speed» (1994).

Men spennende? Ja, det må jeg motvillig medgi. Nerveslitende så. Stemningen er guffen og stressfremkallende, actionsekvensene føles taktile. Og filmen fatter seg i fettfri korthet: 90 minutter.

«JEG HADDE FORKJØRSRETT!»: Caren Pistorius krangler meg feil trafikant i «Unhinged». Foto: Skip Bolen / Nordisk Film Distribusjon

I en normal sommersesong på kino ville «Unhinged» i beste fall blitt sett på som en bagatell. I verste fall en sadistisk orgie av stump vold som lever i en illusjon om at den sier noe om aggresjonen i samtiden, men i realiteten er alt for enfoldig til å evne det. Litt som «Joker» (2019) der, altså.

Men som alle vet: Dette er ingen normal sommersesong. Jeg vred meg i stolen, men jeg kjedet meg ikke.

Publisert: 31.07.20 kl. 07:37

