TILBAKE: «Avatar 2» gjenopptar innspillingen etter coronakarantene, og i julen 2021 vil fans forhåpentlig kunne oppleve mer sammen med Neytiri og Jake -eller Zoe Saldana og Sam Worthington – på det store lerretet. Foto: WETA / TT NYHETSBYRÅN

«Avatar 2» gjenopptar innspillingen

Den etterlengtede oppfølgeren til en av tidenes kassasuksesser i Hollywood starter opp igjen innspillingen til uken.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er filmens produsent, Jon Landau, som opplyser dette på Instagram, melder Entertainment Weekly.

Landau må for øvrig ikke forveksles med en annen mektig herre i amerikansk underholdningsindustri som bærer samme navn, nemlig Bruce Springsteens manager.

Det innebærer at det er slutt på lediggangen til hovedrolleinnehaverne Kate Winslet, Zoe Saldana, Cliff Curtis og Sam Worthington.

«Vi kan nesten ikke vente med å dra tilbake til New Zealand neste uke», skriver Landau på sin Instagram.

I ti år etter premieren i 2009 var «Avatar» den mest innbringende i amerikansk filmhistorie etter å ha spilt inn 28, 04 milliarder kroner etter dagens kurs.

I fjor ble den imidlertid forbigått av «Avengers: Endgame» som – fremdeles etter dagens kurs – innkasserte hele 28, 11 milliarder kroner.

«Titanic» fra 1997 ligger fremdeles på tredjeplassen, ifølge Wikipedia. Et poeng her er jo at «Avatar»-regissør også regisserte «Titanic», der også Kate Winslet var med.

Årsaken til at «Avatar 2» kanskje er den første storfilmen fra Hollywood som gjenopptar innspillingen etter coronautbruddet, er at den foregår på New Zealand. Der ble landet raskt stengt ned, reisenekt ble innført, det ble testet bredt og landet var tidlig ute med smittesporing.

Kun 21 mennesker er døde som følge av coronaviruset i New Zealand, ifølge VGs coronaspesial, og statsminister Jacinda Ardern uttalte i forrige uken at de hadde vunnet over viruset.

Her kan du se traileren fra den første «Avatar»-filmen:

I et intervju med Indie Wire har James Cameron uttrykt optimisme for at coronaoppholdet ikke vil påvirke premieredatoen den 17. desember 2021.

– Det virker som om New Zealand har vært svært effektive i å kontrollere viruset, og målet deres er å utrydde det, hvilket de tror de kan klare gjennom aggressiv smittesporing og testing. Så det er svært gode sjanser for at vi kan bli et par måneder forsinket, men at vi fremdeles kan få den ut når vi skal. Så det er gode nyheter, sa James Cameron.

Det er planlagt hele fire oppfølgere til «Avatar», men en rekke scener til disse filmene skal allerede være innspilt, ifølge Entertainment Weekly.

Publisert: 23.05.20 kl. 04:53

