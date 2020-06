POPULÆR: Mary Pat Gleason i kinosuksessen «En Askepotthistorie» i 2004. Foto: Warner Bros.

Filmstjernen Mary Pat Gleason er død

Skuespilleren ble 70 år gammel.

Amerikanske Mary Pat Gleason, kjent blant annet fra filmen «En Askepotthistorie (A Cinderella Story)» (2004) og TV-serien «Mom» (2014–2019), døde av kreft tirsdag.

Det bekrefter manager Todd Justice overfor CNN og opplyser at «hun kjempet til det siste».

– Hun fortsatte å jobbe med show som «Blacklist» og «Mom» til tross for smertene, sier manageren og forteller at han besøkte henne på sykehuset like før coronapandemien brøt ut.

– Jeg måtte anstrenge meg for å holde tårene tilbake, for hun spøkte og lo hele tiden og var mer opptatt av hvordan alle vi andre hadde det. Hun var en helt spesiell dame, og vi er stolte over å kunne kalle henne vår venn, legger han til.

Vant Emmy

Gleason debuterte i 1982 i såpeserien «Texas». Fire år senere vant hun den gjeve TV-statuetten Emmy som manusskribent for serien «The Guiding Light», der hun også sto på rollelisten.

Gleason, som kan skilte med over 100 film- og TV-roller på mertiitlisten, har også vært å se i serier som «Will & Grace» og «Frustrerte fruer», samt filmer som «Basic Instinct», «The Crucible» og «Intolerable Cruelty».

Hennes ferskeste rolle var i Netflix-serien «Sierra Burgess Is a Loser» i 2018.

På filmnettstedet IMDb.com står hun oppført med prosjektet «Pencil Town», som er ferdig innspilt, men ennå ikke har hatt premiere.

På Twitter og Instagram uttrykker fans og kolleger sin sorg over 70-åringens bortgang:

