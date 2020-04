PAR: Schwarzenegger og Pratt på premieren av «Avengers: Endgame» i Los Angeles i april 2019. Foto: Lionel Hahn /ABACA

Medier: Chris Pratt og Katherine Schwarzenegger venter sitt første barn

Skuespiller Chris Pratt og Arnold Schwarzeneggers datter skal bli foreldre sammen, ifølge flere amerikanske medier.

Nå nettopp

Det er blant annet TMZ og People som melder om graviditet og oppgir at de har fått bekreftet nyheten av ikke navngitte kilder.

Chris Pratt (40), kjent fra store franchiser som «Jurassic World» og «Guardians of the Galaxy», var tidligere gift med skuespiller Anna Faris og sønnen Jack (7) med henne.

Han og forfatteren Katherine Schwarzenegger (30) giftet seg i fjor. Hun er den eldste datteren til Hollywood-ikonet Arnold Schwarzenegger og journalist Maria Schriver.

Paret traff hverandre i juni 2018 og i januar 2019 avslørte Pratt på sin Instagram at han og Schwarzenegger hadde forlovet seg, bare et drøyt halvår etter at de møtte hverandre.

I februar snakket Pratt om hvorfor han mente kona ville bli en fantastisk mor:

«Hun kommer til å bli en fantastisk mor en dag, om Gud vil. Hun har flotte foreldre, flotte søsken og hun gjør opp for mange av mine mangler.» Sa han til E News! Og la til:

«Hun har forandret livet mitt til det bedre på så mange måter. Mitt hjerte, min sjel, min sønn og jeg føler oss så trygge med henne. Hun er en fantastisk stemor.»

Publisert: 26.04.20 kl. 08:32

