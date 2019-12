ENDELIG TILBAKE: Dronning Elsa i «Frost 2». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Filmanmeldelse «Frost 2»: Kaldt produkt

Spektakulær animasjon. Historien er det verre med.

Oppdatert nå nettopp

ANIMASJONSFILM/BARNEFILM

«Frost» («Frozen II»)

USA. 6 år. Regi: Jennifer Lee og Chris Buck.

Norske stemmer: Lisa Stokke, May Kristin Kaspersen, Thorbjørn Harr, Gustav Nilsen.

Samiske stemmer: Marianne Pentha, Elin Kristina Oskal, Vegard Bjørsmo, Anders Rimpi.

De som var seks da «Frost» slo ned som en rosa, lilla og pastellblå bombe i 2013, er 12 år i dag. Barndommens store lidenskaper har en tendens til å bli brått avsluttet – før de dukker opp igjen, som nostalgi, tre-fire tiår senere i livet.

«Frost 2» er med andre ord nødt til å fenge et nytt kull jentunger. Det vil trolig gå helt fint. Av alle de ubendige naturkreftene her på kloden, er Disneys behov for å selge prinsessekjoler en av de sterkeste.

SER MOT HORISONTEN: Krostoffer, Olaf, Anna og Elsa (fra venstre) i «Frost 2». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Om det er ett ord som oppsummerer denne oppfølgeren, er det «trygg». Det tas ingen sjanser. Snarere setter Disney store krefter inn på å imøtekomme den lille kritikken som ble forgjengeren til del. «Frost 2» tar urbefolkningen – samene («tundrafolket») på større alvor enn «Frost», og den introduserer sågar en svart mann i historien. Se så! Alle fornøyde nå?

Utover disse innrømmelsene, er det lite nytt. Få nye karakterer (de tar jo bare opp plassen til de vi allerede elsker). Få nye ideer. Verre: Færre sanger (syv denne gangen, mot ni forrige, om jeg talte riktig). Det er litt uheldig. For det er påtakelig i hvilken grad «Frost 2» lever og ånder, spruter og spraker best i musikalsekvensene.

«TUNDRAFOLKET»: Urbefolkningen får mer oppmerksomhet i «Frost 2». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Historien? Liten vits i å avsløre for mye. Men det handler litt om dronning Elsa og prinsesse Annas avdøde foreldre, og mye om synder mot urbefolkningen som er blitt begått i fortiden, og som nå truer dronningriket Arendelles eksistens.

Går det an å rette opp slike? For eksempel ved å gå inn «I ukjent land» og nå Ahtohallan, en mystisk elv (eller er den nå det?) som inneholder svarene på fortidens gåter?

Klar det går! I hvert fall når man har dronning Elsas magiske evner og store selvstendighet, og er klar over at det finnes et «femte element» i tillegg til jord, ild, vann og luft: En magisk «bro» som er et bindeledd mellom magien i naturen og menneskene.

KLART DET ER EN HEST MED!: «Frost 2» er jo en film for unge jenter. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Igjen må Elsa ta farvel med sin søster Anna for å redde dagen (lærte de ingenting av «hold sammen»-moralen fra forrige film?). Og igjen må jeg si at filmen er litt klønete fortalt. Selv som voksen blir man sittende og stusse fra tid til annen: Hvordan var det nå dette hang sammen igjen?

De komiske elementene fungerer klart svakere enn sist, og består hovedsaklig av Kristoffers mange og mislykkede forsøk på å fri til Anna. Det virker påklistret – har ikke disse menneskene vært kjærester i en god stund nå da?

Snømannen Olaf er blitt tildelt en noe melankolsk historie. Men den gjør seg ikke gjeldende før etter at han har fått spøkt fra seg, og det går jo selvfølgelig bra til slutt. Elsa, stakkars, har intet romantisk på horisonten. Og i hvert fall ikke en jentekjæreste, slik mange har ivret for. Det ville ikke vært «trygt», vet du.

STERKE HELTINNER (OG EN LITT TUFSETE HELT): Kristoffer, Elsa og Anna i «Frost 2». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Animasjonen er spektakulær. Det må jeg si. Mye bedre enn i den første filmen. Et par av de store musikalsekvensene er til å dåne av flotte; stappet med psykedeliske, kaleidoskopiske krystaller og annen visuell krimskrams. Og skal si at Disney har lært seg å animere vann og hav.

Denne filmens forsøksvise svar på «La den gå» – «I ukjent land» – dukker opp etter bare 19 minutter. (Den trengs, for de første 40 minuttene oppleves som litt treige). Det andre store divanummeret, «Vis deg frem», føles som en hel musikal destillert ned til én fire og et halvt minutter lang sang.

SPEKTAKULÆR ANIMASJON: Ingenting å si på det tekniske i «Frost 2». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Suppa er en smule tynn, og dessuten overkokt. Avsløringen av hvem skurken i fortellingen er, er et antiklimaks. Vedkommende er ikke blitt introdusert for oss i det hele tatt. Ergo gjør ikke oppklaringen noe inntrykk på oss heller.

Men moralen – tro på deg selv, menneskebarn! – er grei nok. Og animasjonen er som sagt superb. Ingen kommer til å gråte av bitter skuffelse på vei ut av kinosalen.

Publisert: 13.12.19 kl. 12:04 Oppdatert: 13.12.19 kl. 12:19

Mer om