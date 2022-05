HOPPER MELLOM UNIVERSER: Michelle Yeoh i «Everything Everywhere All At Once».

Filmanmeldelse «Everything Everywhere All At Once»: Genuin multivers-galskap

Marvel-multiverset er for kids. Denne er for voksne barn.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SCIENCE FICTION / KOMEDIE / ACTION

«Everything Everywhere All At Once»

USA. 15 år. Regi: Dan Kwan og Daniel Scheinert

Med: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

En viss type filmregissører er fremfor alt fans, oppflasket på VHS og deretter DVD, og med en interesse så altoppslukende at den før eller senere leder til sjangerfilm – jo mer ekstrem og esoterisk, jo bedre.

Når disse fantastene blir voksne regissører, skjer det ikke sjelden at de holder seg til nettopp sjangerfilmen, og nærer et inderlig ønske om å ta denne så langt ut som det bare går. Til konklusjonen, den være seg logisk eller ulogisk. Amerikanske Dan Kwan og Daniel Scheinert er to slike regissører.

Der Marvel-filmenes flørting med det alt annet enn nye multivers-konseptet – at det finnes parallelle virkeligheter og liv som utspiller seg samtidig, hele tiden – så langt har fremstått som ribbet for reelt innhold, og egentlig bare er en unnskyldning for å pumpe ut nye produkter – inn i evigheten eller til folk omsider går lei, alt ettersom hva som skjer seg først – tar «Everything Everywhere All At Once» ideen på «alvor».

AU!: Michelle Yeoh (til venstre) og Jamie Lee Curtis i et smertefullt øyeblikk i «Everything Everywhere All At Once».

Ja, om den skal kritiseres for noe, er det at Kwan og Scheinert, som også har skrevet manuset, fremstår som nokså udisiplinerte i sin smittsomme iver. Når de først skal lage en film om å zappe mellom universer – vel, så skal de gjøre det til gagns. Alle ideene som er dukket opp underveis, og i større eller mindre grad er blitt hengende på veggen, blir benyttet. Itteno’ knussel.

Resultatet er en sinnrik og til tider fryktelig gøyal film som dessverre, det må jeg si, insisterer på å underholde oss akkurat litt for lenge, og hvis siste halvtime dessverre blir en smule seig, en smule overkill.

Så må jeg ile til å si at den første og andre akten er en fest, full av den type originalitet og innfall som man bare unntaksvis blir servert i amerikanske filmproduksjoner nå om dagen (asiatene, som herrene Kwan og Scheinert helt åpenbart ser til, har tatt over på dette feltet).

STRESSET MATRIARK: Stephanie Hsu, Michelle Yeoh og Ke Huy Quan (fra venstre) i «Everything Everywhere All At Once».

Det handler om alt og alle steder på én og samme tid, som vi forstår, og det handler mest om myntvaskeri-innehaveren Evelyn Wang (Michelle Yeoh). Hun er stresset – og kanskje ikke spesielt varmhjertet.

Faren hennes, spilt av superveteran James Hong (kjent fra nesten alle filmer og TV-serier som noensinne er blitt laget, inkludert både «Dynastiet» og «Falcon Crest»), er gammel og drit sur. Mannen, Waymond Wang (Ke Huy Quan) er i ferd med å servere henne skilsmissepapirer.

Hun har et dårlig forhold til datteren sin, Joy (Stephanie Hsu), og i særdeleshet dennes kvinnelige kjæreste, Becky (Tallie Medel) – som hun gjerne kaller «han», uten at det er en forsnakkelse.

«ET KARAOKEANLEGG PÅ ET VASKERI?»: Jamie Lee Curtis som skatterevisoren fra helvete i «Everything Everywhere All At Once».

Den største trusselen mot nattesøvnen av dem alle, er imidlertid skatterevisoren Deidre (Jamie Lee Curtis i en uvant uglamorøs rolle), som når som helst kan kappe av Evelyns hode, og servere det til kemneren. Et karaokeanlegg i et vaskeri?

Det er under et møte med sistnevnte at Evelyn går gjennom portalen, som det kanskje heter, og finner en vei inn i multiverset. Der er det mye å hente. Med trening er det nemlig mulig å tilegne seg evnene man har i sine andre liv, i de andre universene, og ta dem med inn i dette.

Praktisk, for i andre universer er Evelyn alt fra kampsport-spesialist og fetert sangstjerne, til kokk som kan bruke kniv og, sånn for sikkerhets skyld, den grillpølse-fingrede kjæresten til – hei sann – revisoren Deidre. Ja, i ett av universene er hun dessuten geniet som fant ut hvordan man kunne hoppe mellom universene.

GRESSET ER ALLTID GRØNNERE I DE ANDRE UNIVERSENE: Michelle Yeoh i «Everything Everywhere All At Once».

Det finnes en trussel der inne i multiverset, selvsagt – noen slags farer må jo en sci fi-actionkomedie ha, selv en såpass tussete én som denne. Den tar form av en skikkelse som kalles Jobu Tupaki, som har konstruert et sort hull i form av en gigantisk bagel, og som representerer ondskapen selv, eller noe tilsvarende uhyggelig.

Evelyn tror i noen korte øyeblikk at Jobi kan være henne selv. Men det er ikke det. Det er en annen, som hun kjenner godt, men kanskje ikke godt nok.

Det ligger vel en slags «vær ditt beste jeg»-oppfordring i bunn for «Everything Everywhere All At Once», om ikke annet så fordi Kwan og Scheinert har vurdert det dit hen at filmen deres kan ha nytte av et tidsriktig kommersielt «budskap».

OG NÅ DET LITT TEITE PØLSEFINGRE-UNIVERSET: Michelle Yeoh i «Everything Everywhere All At Once».

Om man er ærlig, er det imidlertid liten tvil om at filmen gjør seg best som febril, fargerik komedie, komplett med anus-vitser, enn som undrende, eksistensiell og seriøs science fiction.

Jeg kunne gjerne tatt et par kampsportscener til også jeg. Det tar lang tid før Yeoh får vist frem «Snikende tiger, skjult drage» (2000)-talentene sine.

På en annen side er det sympatisk å se en actionfilm der to av heltene er henholdsvis 59 (Yeoh) og 50 (Quan) år gamle – uten at det blir gjort noe stort, skrytete poeng av det. «Everything Everywhere All At Once» er hverken Oscar-mat eller veldig dyp. Men jammen er den gøy, og jammen tar den det lang ut, uten at man som publikummer faller av.