NY OG HJERTELIG: Asgeir og Rutete ninja i «Rutete ninja 2».

Filmanmeldelse «Rutete ninja 2»: Grov og gøyal

Danmark gjeninnfører latteren.

Av Morten Ståle Nilsen

ANIMASJONSFILM

«Rutete ninja 2» («Ternet ninja 2»)

Danmark. 12 år. Regi: Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen

Norske stemmer: Jon Sindre Fjellvang, Martin Beyer-Olsen, Christian Mikkelsen, Tobias Santelmann, Fridtjof Josefsen

Om det skyldes pandemien eller superhelt-inflasjonen skal være usagt. Men om det er én ting som virkelig, virkelig har vært mangelvare på kino de siste par-tre årene, er det rene, skjære komedier.

En strengt ikke-vitenskapelig romstering i hukommelsen resulterer kun i en håndfull titler. Vi fikk den eminente «Palm Springs» (2020), som vel imidlertid må kalles en romantisk komedie. «I onde dager» (2021) var stas for folk som liker sin latter med hjernemasse attåt. «The Unbearable Weight Of Massive Talent» (2020) var gøy, men kom ikke helt i mål, kanskje. «Lange flate ballær III» (2020) var en lokalrevy mer enn en film, så den gjelds ikke.

OPPDRAG I UTLANDET: Asgeir, Rutete ninja og Odin i «Rutete ninja 2».

Ja, og så var det «Klovn 3» (2020) da. I det hele tatt: Danskene tar ansvar, og «Rutete ninja 2» – oppfølgeren til den utmerkede filmen fra 2019 – kommer som bestilt og i grevens tid.

Selvsagt handler det igjen om Asgeir, som er i begynnelsen av puberteten, og den lille tøybamsen som har fått ninjaevner ad omveier det gjøres rede for her.

Det vil si: Da «Rutete ninja 2» begynner, er ikke den lille ninjaen en bamse i det hele tatt, men et pinnsvin. Det blir det en slutt på takket være Asgeirs mor, som i tillegg til å være besatt av cøliaki og veganisme, syr sammen en ny kropp som den lille ninja-«hevnerånden» kan ta bolig i.

Aberet er at tøyet hun bruker, har rutete hjertemønster. Det faller i dårlig jord hos den sinte lille ninjaen. Han kan neppe beskyldes for å være spesielt woke, og hater at han blir seende ut som en feminin «Steinerskole-mamma».

FAMILIEIDYLL – OG FYLL: Onkel Stewart, med kapteinslue i midten, står for det sistnevnte. Scene fra «Rutete ninja 2».

Asgeir har sine egne problemer. De har stort sett med jenta han er forelsket i å gjøre. Jessica her modnet raskere enn Asgeir, og har fått øynene opp for eldre «bad boys». I dette blir hun oppildnet av de fæle venninnene sine, Mia og Fie, som snakker som om de var wanna-be influencere på vei til «Paradise Hotel». Alt er hashtag ditt og hashtag datt.

Både Asgeir og Rutete ninja skal imidlertid snart få viktigere ting å tenke på. De må stoppe den nedrige skurken Phillip Eberfrø, en leketøysprodusent som egentlig er involvert i langt mer lyssky forretninger, og som jakter på en gruppe småbarn som har vært ufrivillige vitner til de kriminelle aktivitetene hans.

Heldigvis har Asgeirs far fått en del penger mellom hendene etter å ha utviklet en smarttelefon-app som holder øye med fordøyelsesbesvær og avførings-frekvenser (cue bæsjevitser). Asgeir lykkes i å overbevise familien om at ferieturen må gå til Thailand, der Eberfrø og de stakkars barna befinner seg. Det gjør den håpløse fylliken onkel Stewart også, skal det vise seg.

BLÅØYD SKURK: Scene fra «Rutete ninja 2».

Moro? Jepp. Kanskje ikke like moro som forrige gang. Kanskje ikke like febrilt flåkjeftet heller. Men moro, og igjen ganske ømt – på en velsignet politisk ukorrekt måte.

«Rutete ninja»s skaper, Anders Matthesen, fråtser i slapstick og lytehumor, og vet at også 12-åringer vet. Han gidder ikke gå stilt på tå, og snakker ikke ned til noen. «Rutete ninja 2» blir med det nesten like morsom for voksne, litt barnslige mennesker, som den er for folk midt i krampe-puberteten.

KJERNEFAMILIE OG UØNSKET ONKEL: Scene fra «Rutete ninja 2».

Stort pluss for kreativ norsk oversettelse av manus, som lykkes i å overføre den danske originalen til norske forhold, god dialekt-spredning, en håndfull artige sanger (mest hipp hop, men også en følsom Bjørn Eidsvåg-pastisj) og utmerket norsk dubbing.

Jeg antar det er Martin Beyer-Olsen fra Rakkestad som gir stemme til den rutete ninjaen, og med det ivaretar den lille rakkerens avvæpnende Østfold-dialekt: «Møøøk!».