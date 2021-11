KJENDISPAR: Britney Spears og Sam Asghari, her på en premiere i Hollywood sommeren 2019.

Sam Asghari takker Britney Spears for karriereopptur

Sam Asghari (27) vet at forloveden Britney Spears (39) har mye av æren for at han er blitt såpass kjent.

Fire år har gått siden Britney bekreftet at hun hadde forelsket seg i den iranskfødte fitnessmodellen Sam Asghari. Paret møttes under innspillingen av musikkvideoen til låten «Slumber Party» i 2016, der han figurerte i rollen som Spears- flørt.

I 2019 viste de seg for første gang sammen i offisiell sammenheng.

Det er nemlig skuespiller Asghari ønsker å jobbe som, og han er i ferd med å bygge en karriere som nettopp det. De siste årene har han vært å se i blant annet «NCIS», «Hacks», «The Family Business» og «Black Monday».

– Hun satte meg på kartet

Hans største rolle til nå er imidlertid i den kommende thrilleren «Hot Seat» mot Mel Gibson (65) og Shannen Doherty (50). Filmen er ferdig spilt inn, men har ikke hatt premiere.

Da Asghari denne uken kastet glans over «House of Gucci»-premieren i Los Angeles, uttalte 27-åringen til Variety at Britney, som han forlovet seg med i september, skal ha mye av æren for oppturen.

– Jeg må takke henne varmt for at hun har satt meg på kartet når det gjelder alt som skjer i min karriere. Hun har hjulpet meg så mye med det. La oss være ærlige om det. La oss være helt ærlige, ikke sant?

Han sa også om Britney at «hun er en klippe», som inspirerer ham.

2018: Britney Spears og Sam Asghari på GLAAD Media Awards i Beverly Hills våren 2018.

Om rollen i «Hot Seat» sier Asghari at det var «helt fantastisk» å få være med.

– Det er en actionfilm, og Mel Gibson er helt surrealistisk å jobbe med, uttalte han til Entertainment Tonight på torsdagens røde løper.

Asghari har vært en ivrig støttespiller for kjæresten i kampen for at hennes far Jamie Spears (68) skulle fjernes som verge. Tidligere i år gikk han kraftig til angrep på svigerfaren på Instagram. Britney på sin side har takket kjæresten for å ha vært der for henne gjennom hennes «tyngste år i livet».

Britney ble nylig en fri kvinne da det omstridte vergemålet ble permanent avsluttet. Popstjernen har ikke stått på scenen siden 2017.

39-åringen kommuniserer hyppig med sine nær 37 millioner følgere på Instagram. Der har hun blant annet hintet om at hun skriver roman, at hun ønsker seg et barn til, og at Donatella Versace er i gang med å designe brudekjolen hennes.