EKS-PAR: Ben Affleck og Jennifer Garner.

Ben Affleck snakket om ekskona – fikk kritikk

Ben Affleck sa i et radiointervju for to dager siden at han fortsatt ville drukket om han var gift med Jennifer Garner, og at han drakk fordi han følte seg «fanget». Nå oppklarer han.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Uttalelsene falt da Ben Affleck (49) var gjest i «The Howard Stern Show». Filmstjernen, som i år har gjenopptatt forholdet til gamlekjæresten Jennifer Lopez (52), lettet på sløret om ekteskapet med skuespiller Jennifer Garner (49).

Reaksjonene i sosiale medier og andre medier har ikke uteblitt etter at Affleck utbroderte hvor vanskelig ekteskapet var. Han forklarte at om han og Garner sannsynligvis «ville endt i strupen på hverandre» om de ikke hadde blitt skilt.

– Jeg hadde trolig drukket fortsatt. Det var delvis derfor jeg begynte å drikke ... fordi jeg var fanget, sa Affleck.

Hollywood-stjernen giftet seg med Garner i 2005, et par år etter at forlovelsen med Lopez var brutt.

Affleck forklarte til radiovert Howard Stern hvordan han og Garner «prøvde, prøvde og prøvde» for sine tre barns skyld. De ble formelt skilt i 2018, nær fire år etter at de tok ut separasjon.

Mange har reagert på intervjuet og mener det er dårlig stil å klandre drikkingen på sin daværende ektefelle. Fox News, USA Today og People er blant mediene som har omtalt kritikken. Ikke minst har talkshow-vert Piers Morgan i klare ordelag tvitret om hva han mener:

Da Affleck besøkte talkshow-vert Jimmy Kimmel onsdag, hadde han fått med seg reaksjonene. Og han ønsket å forklare seg.

Affleck uttalte hos Kimmel at sånn han fremstår i omtalen av radiointervjuet er «helt motsatt av den han egentlig er».

– Jeg ville aldri at mine barn skulle tro at jeg noensinne snakket stygt om deres mamma, presiserte Affleck, ifølge People.

Affleck uttalte videre at han selv var fornøyd med radiosamtalen, og at den ga mening. Først etter at det gikk på lufta, innså han at enkelte lyttere hadde fokusert på kun utdrag av praten – og dermed formidlet inntrykket av at han sa det motsatte av det han selv mener han sa.

– Det ble gjort tydelig fra min side hvor mye vi respekterer hverandre, og hvor stor omsorg vi har for hverandre. Vi setter begge to barna våre først – alltid.

KJÆRESTER: Ben Affleck og Jennifer Lopez på premiere i Los Angeles søndag.

Affleck sier at han forstår at privatlivet hans kan ende opp som overskrifter. I intervjuet med Stern forklarte filmstjernen også hvordan han engstet seg for å bli sammen med Lopez igjen, fordi nettopp medieoppmerksomheten var en stor del av årsaken til bruddet for 20 år siden.

– Men jeg må sette en strek og være helt klar. Det er ikke sant, sier han om måten han er portrettert på etter radiointervjuet.

Jennifer Garner, som er svært aktiv på Instagram og har 11,7 millioner følgere, har forholdt seg taus om eksmannens uttalelser. I stedet har hun smilende delt video av hårvask, sminking og Lucia-feiring etter at intervjuet gikk på lufta.

Garner er nå sammen med forretningsmannen John C. Miller (43).

