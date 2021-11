ÅRETS PRINSEPAR: Cengiz Al og Astrid Smeplass - i en både vovet og isblå, lang kjole - strålte under gallapremieren på «Tre nøtter til Askepott» i Oslo torsdag kveld.

Astrid S på Askepott-premiere: − Fikk litt sjokk

Prinsessen av norsk pop trodde aldri i verden at hun også skulle bli prinsesse på filmlerretet.

– Jeg tror jeg fikk litt sjokk, sier hun på spørsmål om hva hun tenkte da hun ble tilbudt rollen som Askepott.

– Jeg skjønte det ikke helt, og skjønner det vel fortsatt ikke helt, fortalte Astrid Smeplass rett før selve gallapremieren på «Tre nøtter til Askepott» - i regi av Cecilie Mosli, der Astrid spiller mot Cengiz Al.

De to kom også sammen inn i medieblitz-regnet som ventet utenfor Colosseum kino i Oslo torsdag kveld.

Astrid Smeplass innrømmer at hun følte seg heldig for å få en slik sjanse ved siden av musikk-karrieren når pandemien likevel satte en stopper for all turnering. «Stars align» er uttrykket hun bruker, altså at alle utfordringer får sin ideelle løsning.

– Det var slik det var - at jeg plutselig kunne ta meg tid til å gjøre noe sånt. Så jeg føler absolutt ikke at det har gått utover musikken etter at jeg fikk rollen, den har jeg dessuten holdt ved like parallellt med innspillingen, sier hun.

Naturlig nok sitter godordene løst rett før premieren når hovedrolle-innehaverne skal karakterisere hverandre:

– Det er en fantastisk gave å ha blitt kjent med Cengiz og jobbe med ham. Han er veldig inspirerende og har en utrolig god arbeidsmoral. Han er karismatisk og omsorgsfull, ser alle på settet og...

Mer rekker hun ikke å si før Cengiz bryter inn:

– Hun er også det!

– Astrid er et nydelig menneske å jobbe med, ikke minst lett å bli kjent med. Hun er veldig flink til å snakke med mennesker, stille riktige spørsmål og virker veldig interessert i den personen hun til enhver tid snakker med. Og det har faktisk også inspirert meg til å være slik som henne. Jeg tror vi har blitt bedre mennesker med hverandre, sier Cengiz Al mens Astrid S nikker samtykkende.

«Tre nøtter til Askepott» har ordinær kinopremiere den 12. november