KOLLEGER: Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence i New York søndag.

Jennifer Lawrence for første gang på rød løper med babymage

Jennifer Lawrence (31) venter sitt første barn om kort tid. Søndag stilte hun i gullkjole på filmpremiere i New York.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Sammen med Leonardo DiCaprio (47) spiller Lawrence i «Don’t Look Up», som har premiere i enkelte kinosaler 10. desember, og som dukker opp på Netflix på julaften. Søndag kastet de to stjernene glans over førpremieren i Lincoln Center.

Det er to og et halvt år siden sist Lawrence viste seg på rød løper på en premiere. Nytt for anledningen er også den voksende magen.

Akkurat når Lawrence har fødselstermin, har hun ikke røpet, men magen vitner om at det nærmer seg.

– Jeg er så glad for å være her sammen med hele staben. Og jeg er så spent på filmens vegne. Jeg gleder meg til folk får se den, sa en smilende Lawrence til «Entertainment Tonight» på vei inn.

Skuespilleren bar en glitrende kjole fra Dior for anledningen.

På rollelisten står også navn som Meryl Streep (72) og Jonah Hill (37). Også popstjernen Ariana Grande (28) er med – og det var hun som gjorde mest inntrykk på Lawrence undre innspillingen. Faktisk ble hun starstruck, forklarer hun.

– Skuespilleres verdener møter sjelden musikernes, og det Ariana gjør, er så annerledes, uttalte Lawrence.

Grande var imidlertid ikke til stede på premieren.

FILMDRONNING: Jennifer Lawrence blir mamma for første gang.

Lawrence innviet offentligheten i graviditeten tidlig i september. Barnet er det første for henne og ektemannen, galleridirektør Cooke Maroney (37).

Maroney var ikke med på søndagens premiere.

«Don’t Look up» handler om astronomistudenten Kate Dibiasky (Lawrence) og læreren hennes, dr. Randall Mindy (DiCaprio), som oppdager at en komet er på kollisjonskurs med jordkloden. Problemet er at ingen andre ser ut til å innse alvoret.

Lawrence rykket opp i A-kjendisklassen i Hollywood for alvor etter rollen som Katniss Everdeen i «The Hunger Games»-serien. Gjennombruddet på lerretet kom med «Winter’s Bone» i 2010, da hun bare var 20 år gammel.

31-åringen har vært nominert til Oscar hele fire ganger. I 2013 vant hun for rollen i «Silver Linings Playbook». Flere ganger har hun havnet på listen over Hollywoods best betalte kvinner.