ROMVESEN: Axel Bøyum spiller Sebastian som plutselig må kjempe mot en alien-invasjon.

Axel Bøyum i norsk Netflix-suksess: − Jeg hadde lyst til å prøve noe nytt

«Blasted – Gutta vs. Aliens» er etter en uke den mest sette av de ikke-engelskspråklige filmene på Netflix.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg oppfattet det som at tanken var å gå tilbake til å ha det gøy med å lage film. Planen var jo å lage en lett og ledig film man kunne se på med kompiser og bare le av og ha det gøy. Så ser vi nå at kanskje publikumet var litt større enn det vi så for oss, sier Axel Bøyum (27), som spiller en av hovedrollene i filmen.

Ifølge ham var det mer «gutter-12-år-stemning» enn «gutta-stemning» under innspilling.

Bøyum vokste opp med å se filmene til regissør Martin Sofiedal på YouTube, og sier at da han hørte pitchen, var det noe av det som tiltrakk ham ved prosjektet.

– Vi fikk så mye tillit og frihet til å gjøre det litt til vårt. Dermed fikk vi muligheten til å kose oss med innspillingen. Å ha så mye frihet i arbeidet, samt følelsen av at de stolte på at vi gjorde en god jobb, var veldig morsomt, sier Bøyum.

GULLRUTE: Axel Bøyum ble i 2018 den yngste i Gullrutens historie til å vinne beste mannlige skuespiller for rollen sin i Heimebane.

Netflix-filmen handler om et utdrikningslag som snubler over en invasjon fra verdensrommet. Da blir kompisene nødt til å trekke frem gamle laser tag-ferdigheter for å slå romvesenene.

Etter en uke var «Blasted – Gutta vs. Aliens» på delt førsteplass av de ikke-engelskspråklige filmene på Netflix.

Filmen hadde 8,41 millioner timer sett forrige uke.

– Lyst til å prøve en annen sjanger

27-åringen forteller at han er mest vant til å spille karakterer med følelsesliv som er ganske komplekst og vanskelig, slik som karakteren Adrian Austnes i NRK-serien «Heimebane», som slet med angst og panikk.

I «Blasted» spiller han derimot en karakter som ikke har et så bredt følelsesliv, hvor det er stress som er den gjennomgående følelsen i løpet av filmen.

– Jeg hadde lyst til å prøve meg i en annen sjanger. Prøve noe helt nytt og annerledes. Selve prosessen med å komme inn i en rolle er alltid den samme. Jeg er like nøye uansett hvilken sjanger det er, sier Bøyum, og legger til:

– Jeg har også lenge hatt lyst til å jobbe med Netflix, og det var egentlig litt tilfeldig at det ble dette prosjektet vi gikk for. Vi har hatt en god dialog hele veien, og kanskje vi finner noen nye prosjekter sammen i fremtiden.

Bøyum trives godt i jobben som skuespiller, men forteller at jobben kan være vanskelig å legge fra seg når man kommer hjem og skal tilbake til å være seg selv.

– Du gir så mye til de ulike prosjektene, og det kjenner man på kroppen. Hodet forstår at du spiller en rolle, men kroppen klarer ikke helt å merke forskjellen. Det sitter igjen når du kommer hjem, sier Bøyum.

– Jeg har blitt flinkere til å lage rutiner nå, men det tar litt tid å tilegne seg.

– Det er lett å havne i båser

Bøyum sier at drømmen som skuespiller er å bli utfordret i jobben og rollene han portretterer.

– Jeg vil helst ha varierte oppdrag som kan utfordre meg litt. Da er det kjempefint å få tilliten til å prøve ut ulike ting. Fordi det er veldig lett å havne i båser som skuespiller, sier han.

BLASTED: Bøyum liker å prøve ut ulike typer roller og utfordre seg som skuespiller

Skuespilleren har tidligere sagt at han liker å være litt privat, og ikke dele altfor mye. Han har nå en lukket Instagram profil som har drøye 21.000 følgere.

– Jeg får beskjed om å åpne Instagrammen min hele tiden. Jeg er jo en offentlig person og har ikke noen problemer med det, sier han muntert.

– Noen ganger kan det være fint å ha et lite gjerde oppe foran seg selv.

Axel Bøyum (27) ble først kjent gjennom rollen som Phillip i TV-serien Øyevitne. Men ble for alvor kjent for det norske folk gjennom sin tolkning av rollen Adrian Austnes i «Heimebane».

Han ble tildelt Gullruten i 2018 for beste mannlige skuespiller og ble med det den yngste i Gullrutens historie til å ha vunnet prisen.