TETT PÅ: Iselin Guttormsen får Aksel Hennie til å lette på sløret.

Aksel Hennie om sex: − Alt er lov

Aksel Hennie (45) åpner opp om det mest intime overfor influencer og sexolog Iselin Guttormsen (34).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Hennie sier det er utenfor komfortsonen å gjeste en så utleverende podkast som «G-punktet», men at han ønsker å krysse en grense i en setting der han føler seg ivaretatt.

Podkastverten har til gjengjeld lovet at hun skal hoppe i fallskjerm. Det må skje når ankelen er frisk igjen for Guttormsen måtte nemlig trekke seg fra «Skal vi danse» etter første sending på grunn av ankelbrudd.

Hennie sier at det er lettere å være personlig utleverende enn privat utleverende, for det private angår ofte andre enn bare ham – kone, barn og andre i historien hans.

På kjappe ja- eller nei-spørsmål svarer Hennie bekreftende på at han liker sexleketøy i sengen, at han har hatt sex utendørs, og at han har filmet seg selv mens han har sex. På spørsmål om sex er viktigere enn kjærlighet, svarer han nei.

Underveis i samtalen utfordres skuespilleren til blant annet å snakke om første gang han hadde sex. Han forteller at mye handlet om det å være først i guttegjengen.

– Og denne konkurransen tar bort alt det som sex skal være. Jeg debuterte ganske tidlig. Jeg var 14 år gammel, betror Hennie.

Han fleiper, vel å merke med litt alvorlig undertone, om at han egentlig ikke var moden for «noe av dette» før han var i 30-årene.

– Aksel Hennie 14 år var ikke i stand til å ha en verdifull dialog. Jeg følte meg utrolig fet etterpå, men veldig usikker i selve settingen, forklarer Hennie, som i dag skulle ønske han hadde ventet et par år til.

Det eneste rådet Hennie skal ha fått med seg fra foreldrene når det gjelder dette, mener han å huske var da faren hans skal ha sagt: «Husk at pungen ikke skal inn».

Hennie har ikke besvart VGs henvendelse mandag.

Vil ha det grenseløst

Skuespilleren forteller at blikkontakt og følelsen av å være samstemt er viktig for ham under sex.

– Når det gjelder seksualitet, så tenker jeg at alt er lov. Det finnes ingen ting det andre mennesket ikke kan prøve å gjøre. Hvis jeg føler at det er utrygt eller kjipt, så sier jeg fra. Sex og dialog er best når det er grenseløst, sier Hennie.

Men 45-åringen er klar på at dialog og trygghet må utgjøre basisen for et forhold uten grenser. Som eksempel legger han til at det er en stor overgang fra å ha sex vaginalt til å ha sex analt – og at man må ha forståelse for at ikke alle er «keen på det».

Hennie sier at selv om han kan være vanskelig å leve med, så er han enkel å forholde seg til seksuelt. Det mennesket han har sex med, vet hva han vil.

– Der er jeg tydelig, sier han og ler.

Å late som under sex-akten, fraråder Hennie på det sterkeste. Det mener han er fullstendig avtennende. Partneren må være trygg på at lysten til den andre er ekte.

Hennie har to barn med kona Karoline Hegbom (29), som han giftet seg med i 2019, og ett barn fra et tidligere forhold.

– Jeg har så lyst til å utlevere kona mi, for hun er så jævla fantastisk, men det skal hun få slippe, sier Hennie.

