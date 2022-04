RØD LØPER: Zendaya på premieren på «Spider-Man: No Way Home» i Los Angeles i desember.

Zendaya om hvorfor hun kjenner seg igjen i Spider-Man

Zendaya (25) forteller at hun i likhet med Peter Parker lever et dobbeltliv, og at Spider-Man er hennes favoritt-superhelt.

Publisert: Nå nettopp

Det er i et «bakomfilm»-klipp fra «Spider-Man: No Way Home» skuespiller Zendaya Coleman snakker om Peter Parker. Videoen ble delt av Sony tidligere i uken.

– Jeg har alltid vært en Spider-Man-fan. Han har alltid vært min favoritt-superhelt fordi jeg tror at når alt kommer til alt, er han bare et barn som må leve et dobbeltliv, sier Zendaya der og fortsetter:

– Jeg kan kjenne meg igjen i det på mange måter, siden jeg begynte i industrien så tidlig.

PAR: Zendaya som M.J. og Tom Holland som Spider-Man.

Zendaya begynte på TV og film i 2011, da hun var 14, via Disney Channel. Hun hadde hovedrollen i «K.C. Undercover» på kanalen, og var med i flere filmer der. For et større publikum ble hun synlig med filmen «The Greatest Showman» (2017) og i tre «Spider-Man»-filmer, «Dune» (2021) og selvfølgelig HBO-serien «Euphoria».

Se klipp fra «Spider-Man»-auditionen her:

– Jeg er bare en unge, ikke sant, jeg prøver å finne ut av ting underveis. Men jeg har samtidig dette andre, usedvanlige, syke livet, så jeg har alltid kjent meg igjen i Peter Parker på den måten. Og det tror jeg alle kan, sier stjernen.

I filmene spiller Zendaya og Tom Holland M.J. og Peter Parker som blir kjærester. Også i virkeligheten antas det at de to er et par.

Zendaya sier det har vært veldig gøy å være med på M. J.s reise gjennom de tre filmene, fra å være stille og sjenert til å forelske seg i Peter og åpne seg for ham.

– Han får fram en håpefull, positiv, mer romantisk side av henne, og jeg synes det er veldig søtt å se hvordan de får fram ulike sider ved hverandre og støtte seg på hverandre på ulike måter, sier 25-åringen.