FILMSTJERNE: Rachel Zegler, her på «Graham Norton Show» i England i januar.

Deadline: Rachel Zegler får komme på Oscar likevel

«West Side Story»-stjernen (20) fortvilte over ikke å være invitert til gallaen, der filmen kan vinne hele syv priser. Nå har noen gjort helomvending.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

VG skrev mandag om hjertesukkene til Rachel Zegler på Instagram – samt frustrasjonen fra opprørte fans.

«Jeg er ikke invitert, så joggebuker og favoritt-flanellen til kjæresten min», svarte Zegler en beundrer som ville vite hva slags Oscar-antrekk hun ville velge.

Nå melder Deadline at de har fått bekreftet fra en Disney-kilde at Zegler likevel får komme.

Det spekuleres i tillegg på om Zegler også har fått et «i siste liten»-oppdrag med å dele ut pris. Det er imidlertid ikke bekreftet.

Amerikanske Zegler holder for tiden på med innspilling av Disney-filmen «Snow White» i London. Deadline skriver at 20-åringen nå fått en pause for å ta turen til hjemlandet og verdens gjeveste filmprisutdeling.

Zegler har til gode å kommentere sakens nye vending offentlig.

Skuespilleren vant Golden Globe-statuetten i januar for beste kvinnelige hovedrolle i filmmusikal, men stiller altså uten individuell nominasjon før Oscar-gallaen.

PREMIERE: Rachel Zegler på filmpremiere i Los Angeles i desember i fjor.

«West Side Story» er imidlertid nominert til en haug med priser under utdelingen i Los Angeles førstkommende, blant annet for beste film, beste kvinnelige birolle (Ariana DeBose» og beste regi (Steven Spielberg).

Det er hvert år svært begrenset hvem som blir invitert til Oscar-gallaen, og kun de som er nominert til individuelle priser, er garantert plass. Disse har til gjengjeld lov til å be med seg én eller to gjester.

Norske «Verdens verste menneske» kan vinne to Oscar-priser søndag.

Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve (34) er ikke nominert til egen pris, men hun skal være med på festlighetene i Dolby Theatre sammen med regissør Joachim Trier (48) og med-manusforfatter Eskil Vogt (47), får VG opplyst fra Kulturmeglerne.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: