Amber Heard og Johnny Depp, her avbildet i forbindelse med rettssaken i Fairfax, Virginia i april.

Amber Heard bytter advokat

I påvente av ankesak gjør Heard utskiftning i advokat-teamet sitt, mens Johnny Depp setter seg i regissørstolen for første gang på 25 år.

Amber Heard (36) ble 1. juni dømt til å betale eksmannen Johnny Depp (59) ti millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser etter at hun skrev et avisinnlegg der hun hevdet å være et offer for vold i hjemmet.

Depp ble samtidig dømt til å betale sin ekskone to millioner dollar i erstatning fordi domstolen mente hun var utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

Nå melder TMZ at Heard har valgt å skille lag med Elaine Bredehoft, som førte Heards forsvar i rettssaken som vakte enorm oppsikt på forsommeren.

«Big guns»

Hun beholder advokat Ben Rottenborn, men erstatter Bredehoft med David L. Axelrod og Jay Ward Brown fra advokatfirmaet Ballard Spahr.

Disse omtales som «big guns» av TMZ, og skal være eksperter på det første tillegget i den amerikanske grunnloven, som blant annet omhandler ytrings- og pressefrihet.

FORRIGE TEAM: Elaine Bredehoft (t.v.), Amber Heard og Ben Rottenborn.

Nylig forsvarte de The New York Times i et søksmål om ærekrenkelse av den republikanske politikeren Sarah Palin, og gikk seirende ut av den.

Til TMZ uttaler advokatene at de ser frem til til å representere Heard og renvaske hennes navn.

– Når det gjelder beskyttelse av den grunnleggende retten til ytringsfrihet, ser vi på juryens avgjørelse – for å omskrive et kjent sitat – ikke «som begynnelsen på slutten, men bare slutten på begynnelsen», sier en representant for Heard til TMZ.

– En ny domstol krever ny representasjon, spesielt fordi så mye nytt bevismateriale nå kommer frem.

Fra trøbbel til triumf

Samtidig melder The Hollywood Reporter at Johnny Depp nå skal regissere en film for første gang siden 1997.

Den skal handle om den italienske kunstneren Amedeo Modigliani, som døde i Paris i 1920, bare 35 år gammel.

Depp er også medprodusent for filmen, sammen med filmlegenden Al Pacino.

– Sagaen om herr Modiglianis liv er en jeg er utrolig beæret, og virkelig ydmyk, over å ta til lerretet, sier Depp til The Hollywood Reporter.

– Det var et liv med store vanskeligheter, men med triumf til slutt – en universalt menneskelig historie alle seere kan identifisere seg med.

Produksjonen skal starte våren 2023, i Europa.

Nylig ble det også kjent at Depps comeback som skuespiller etter tre års pause nærmer seg, i rollen som den franske Kong Ludvig den 15. i filmen «Jeanne du Barry».

Forrige uke meldte TMZ at Depp også har signert en ny milliondollarsavtale med parfymegiganten Dior.