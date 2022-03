STJERNE: Benedict Cumberbatch under seremonien i Hollywood mandag.

Benedict Cumberbatch fikk stjerne: Snakket om Ukraina

Oscar-favoritten Benedict Cumberbatch (45) brukte Walk of Fame-seremonien mandag til å si hva han mener om Russlands krig mot Ukraina.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den britiske filmstjernen, aktuell i filmene «The Power of the Dog» og «Spider-Man: No Way Home», ble denne uken hedret med egen stjerne på den berømte Hollywood-gaten.

Cumberbatch la ikke skjul på hvor beæret han var, men han hadde viktigere budskap å formidle.

– Jeg kan ikke snakke her i dag, under det som er en av mine stolteste øyeblikk i livet, og på denne enestående plattformen, uten å nevne det som skjer i Ukraina, sa skuespilleren ifølge Fox News.

HEDER: Benedict Cumberbatch kneler ved sin egen stjerne på den ærverdige Hollywood-gaten.

Cumberbatch fortsatte med å forklare hvor viktig det er for ham å gi det ukrainske folket sin støtte.

– Jeg må også gi min støtte til de russerne som motsetter seg sine korrupte og idiotiske herskere for å forsøke å stoppe fremdriften til denne grusomheten, sa 45-åringen.

– Det er mye mer vi alle sammen kan gjøre enn bare å be bønner og sende tanker. Vi må handle, lød det fra Cumberbatch.

Den prisbelønnede briten maner «alle europeere og alle verdensborgere» til å kontakte ambassader og «gjøre det man kan».

KONA: Benedict Cumberbatch hadde med seg kona Sophie Hunter til den høytidelige seremonien.

Cumberbatch er nominert til Oscar-for beste mannlige hovedrolle under den prestisjetunge utdelingen i slutten av mars – for «The Power of the Dog».

Westernfilmen er nominert i 12 kategorier og kan komme til å ta storeslem under filmprisutdelingen, der også norske «Verdens verste menneske» stiller med to vinnersjanser.

Cumberbatch er ellers godt kjent fra TV-rollen som «Sherlock», og fra den norskregisserte filmen «The Imitation Game».

Når en celebritet belønnes med egen stjerne på den ærverdige Hollywood-gaten, er det resultat av en iherdig kampanje i regi av denne personens tilhengere.

Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare et fåtall av disse ender opp med stjerne.

I en tale natt til tirsdag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Putins Russland må stoppes umiddelbart og knuses økonomisk: