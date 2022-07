UT MOT BIDEN: Skuespiller Jon Voight viser med sitt siste utspill at han er republikaner på sin hals. Her fotografert under arrangementet «Make Amerca Great Again! Welcome Celebration» i Washington D.C. i 2017.

Angelina Jolies far vil ha Biden stilt for riksrett

Skuespiller Jon Voight (83) ønsker å få president Joe Biden stilt for riksrett.

Voight, som er en ihuga Trump-tilhenger, tar i en Twitter-video som han publiserte tirsdag til orde for å fjerne president Joe Biden fra embetet, skriver Newsweek.

Skuespilleren spesifiserer hverken hva som bekymrer ham eller hvorfor Biden bør miste presidentrollen, men nøyer seg med å fastslå at «vi følger oss alle veldig utrygge».

– Mine gode venner, vi er alle triste over all uroen som har blitt brakt til livet vårt. Kan dette mørket fjernes? Kan vi alle dele glede igjen og se hverandre i øynene? sier Voight i meldingen.

Han fortsetter å hevde at USA er en nasjon som trenger å bringes tilbake til trygghet. 83-åringen anklager Biden for å «rive ned moralen vår, den sanne gaven i de fries land».

MOTTOK MEDALJE: Daværende president Donald Trump overrekker Jon Voight nasjonalmedaljen for kunst under en seremoni i Det hvite hus høsten 2019. SKULDERKLASK: Jon Voight slår artisten Marilyn Manson på skuldrene under Vanity Fair-festen etter Oscar-utdelingen i 2019.

– Hans egne barn hater ham

– Han må stilles for riksrett. Ikke la president Biden rive ned hver tomme som ble ofret av blod, svette og tårer for hans løgner, sier Voight i videoen.

Den kontroversielle skuespilleren gjør seg bemerket ved å omgås like kontroversielle personer. Både valgresultatnekteren Donald Trump og overgrepsanklagede Marilyn Manson er i hans bekjentskapskrets.

Utspillet fra den republikanske skuespilleren går ikke upåaktet hen.

– Hans egne barn hater ham, kommenterer skuespiller William Baldwin på Twitter – med åpenbart hentydning til den årelange konflikten mellom Voigt og hans egne barn.

Meldingen er skrevet som respons til Voights videobeskjed på Twitter.

Null kontakt med barna

Jon Voight er kjent fra filmklassikeren «Midnight Cowboy» (1969) og TV-serien «Ray Donovan». Han fikk en Oscar-pris for birollen i førstnevnte og en Golden Globe-pris rollen i sistnevnte.

Privat er Voight faren til regissør og skuespiller Angelina Jolie (49) og skuespiller James Haven (49). Begge har et anstrengt forhold til Voight og har i årevis hatt enten minimal eller ingen kontakt med ham.

TURBULENT FORHOLD Angelina Jolie har i lange perioder tatt avstand fra og hatt null kontakt med skuespillerfaren Jon Voight. Her er de to fotografert i 2000. UT MOT FAREN: James Haven har anklaget faren Jon Voigt for psykisk mishandling under oppveksten.

Hun har derimot alltid hyllet sin avdøde mor, Marcheline Bertrand som døde i 2007, bare 56 år gammel.

– Moren min giftet seg som 21-åring og var skilt med to små barn da hun var 25. Hun kunne ikke være en kunstner slik hun ønsket, men hun oppdro barna sine med kunst og kreativitet. Selv om det bare var et bursdagsbesøk, fant hun en måte å bruke talentet sitt, uttalte Jolie i et intervju med The Guardian.

OSCAR-VINNER: Jon Voight og Jane Fonda med hver sin Oscar-statuett etter prisutdelingen i 1979. GOLDEN GLOBE-VINNER: Jon Voight vant Golden Globe-pris i 2014 for tolkningen av den kriminelle faren til hovedkarakteren i HBO-serien «Ray Donovan».

Faren har hun vært mer tilbakeholden med å snakke om. Etter år uten kontakt ble Jolie på slutten av 1990-tallet gjenforent med ham i en kort periode. Men etter skilsmissen fra Billy Bob Thornton kom de på kant etter at Voight gikk ut i mediene og uttalte at datteren «hadde alvorlige personlige problemer og trengte profesjonell hjelp».

Angelinas bror, James Haven, har tidligere uttalt til Marie Claire at faren utsatt ham og moren for psykisk mishandling.

– Det er hjerteskjærende at barna ønsker å fremstille meg i et så dårlig lys. Jeg tror det skyldes at moren deres, som forståelig nok ble svært lei meg da jeg gikk fra henne, har programmert dem med sinne, kommenterte Voight i et tilsvar til EOnline.

Roste datteren

Etter årevis uten kontakt roste imidlertid Jolie faren for å stille opp etter skilsmissen fra Brad Pitt.

– Han har vært virkelig god til å forstå at barna trenger bestefaren sin nå, uttalte Jolie til Vanity Fair sommeren 2017.

Voight har på sin side uttalt at han er stolt av hvordan datteren har håndtert berømmelsen.

– Angelina har måttet forholde seg til berømmelse på en måte jeg aldri trengte, uttalte han til Daily Mail i 2014.