FUGL I BUR: Kristen Stewart som prinsesse Diana i «Spencer».

Filmanmeldelse «Spencer»: Drømmen om Diana

«Folkets prinsesse» abdiserer.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Spencer»

Tyskland/Storbritannia/Chile. 12 år. Regi: Pablo Larraín

Med: Kristen Stewart, Sally Hawkins, Sean Harris, Timothy Spall, Jack Farthing

Man begynner å ane en rød tråd i den chilenske regissøren Pablo Larraíns produksjon. Vakre, berømte kvinner. Triste, tragiske skjebner.

I 2016 dreide det seg om Jackie Onassis i «Jackie». Denne gangen har vi med en «fabel» (les: en fiksjon) om Diana Spencer (Kristen Stewart) å gjøre. Den utspiller seg under prinsesse Dianas siste julefeiring som kongelig høyhet på Sandringham House i 1991.

Diana er opprørt allerede idet hun ankommer det enorme godset. Hun vet at ektemannen prins Charles (Jack Farthing) er utro med Camilla Parker Bowles. Hun er plaget av tvangstanker og bulimi.

TOPP STEMNING, HELSPRØ GJENG: Det britiske kongehuset anno julen 1991 i «Spencer». Kristen Stewart som Diana er nummer to fra venstre.

Dronningmorens hoffstallmester, major Gregory (Timothy Spall), insisterer på å veie prinsessen ved ankomst. En artig tradisjon, innført av prins Albert i 1847. Det er ønskelig at gjestene skal legge på seg minst 1.4 kilo i løpet av høytiden. Kanskje ikke like gøy for et menneske som sliter med spiseforstyrrelser.

Diana er klar over at hun er på vei ut av kongefamilien. Men enn så lenge vandrer hun rundt i en tykk tåke av absurd tradisjon. «Fortid og nåtid er ett», sier hun til barna William (Jack Nielen) og Harry (Freddy Spry). Major Gregory personifiserer åket hun lever under.

Den deprimerte prinsessens små forsøk på opprør faller til bakken før noen legger merke til dem, dekket over av et velsmurt monarki-maskineri. Men Diana finner en viss inspirasjon i historien om Anne Boleyn. En bok om dronningen, som ble henrettet i 1536, er blitt plantet på nattbordet hennes. Diana møter Boleyns spøkelse, og sitt eget unge jeg, i drømme.

TUNG, NEDTRYKKENDE LUKSUS: Kristen Stewart i «Spencer».

Larraíns filmer ser ut som malerier på en museumsvegg. Rommene og gangene Diana ferdes i er røde og brune, fullstappet av tung, nedtrykkende luksus. Livet utenfor vinduet (de syr igjen gardinene på soverommet hennes, angivelig for å beskytte mot fotografens telelinser) ser dust og mildt ut. Mint-farger og åpne heier så langt øyet kan se.

«Spencer» er med andre ord billedskjønn. Lydsporet, ved Radioheads Johnny Greenwood, er eminent – en innovativ hybrid av klassisk musikk og jazz. At Kristen Stewart er blitt Oscar-nominert for sin tolkning av prinsessen – så sårbar, så morsom, så ung – er ikke urimelig.

OSCAR-NOMINERT: Kristen Stewart i «Spencer».

Men har Larraín, eller nærmere bestemt manusforfatteren Steven Knight, noe nytt eller penetrerende å si om livet i det gylne buret? Annet enn at det å være prinsesse av Wales var et forferdelig liv, ikke minst da den død-øyde mannen hennes, prinsen, ikke elsket henne lenger?

Ikke så mye. I den siste halvtimen fordufter den kistch-y lidelsen en stund, og erstattes av et banalt, kontrafaktisk «hva om»-eventyr. Skuffende simpelt. Men veien dit var minneverdig.