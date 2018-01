BRITISK BULLDOG: Gary Oldmans tolkning av Winston Churchill er mer minneverdig enn selve filmen. Foto: Jack English

Filmanmeldelse «The Darkest Hour»: Godt gammeldags Oscar-frieri

Sandeep Singh

Publisert: 10.01.18 17:16

FILM 2018-01-10T16:16:02Z

«Darkest Hour» er et historisk drama som handler om hvor flink Gary Oldman er.

4

DRAMA

«Darkest Hour»

England. 9 år. Regi: Joe Wright

Med: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn og Lily James.

Det er mai 1940, Hitler nærmer seg den engelske kanalen og den litt for passive statsministeren Neville Chamberlain mistet tilliten til å samle en regjering. Til unnsetning kommer en sigarrøykende gamling med dilla på krig.

«Darkest Hour» er en tidvis intens skildring av seierherren Winston Churchills første måned som statsminister. Men først og fremst handler den om at Gary Oldman fortjener en Oscar .

Alt er lagt til rette for at dette skal bli Oldmans gyldne time, og han er simpelthen briljant som den staute og mumlende bulldogen med Homburg-hatt. Oldman gir oss angsten bak mannen og gestalter den hengende underleppa, de nøyaktige pausene og Churchills impulsive temperament såpass genuint at man, ja, glemmer at det er Oldman innen det første minuttet hans på skjerm.

Filmen føles dog påfallende ofte som ren statuettfrieri - og regissør Joe Wright spiller den samme akkordrekken som de fleste andre kostymetunge dramaer på storbudsjett. Det føles som et pliktløp i scenene som involverer flere roller - spesielt i scenen der Churchill møter «folket» på t-banen, der hver bevegelse og replikk treffer takten så kaldt at det føles som innledningen til et musikalnummer.

Men det ser storslagent ut der kameraet danser gjennom korridorene i Westminister og skyggene rammer inn ansiktsuttrykkene. Kjemien mellom Churchill og konen Clemmie, magnetisk spilt av Kristin Scott Thomas, er filmen på sitt varmeste, tett etterfulgt av et lite bromantisk øyeblikk med kong Georg VI (Mendelsohn).

«Darkest Hour» føles riktig nok mer komplett om man ser på den som et supplement til Christopher Nolans «Dunkirk» (2017). Men det er den ikke. Den er gjennomsnittlig historisk melodrama løftet til de grader av skuespillprestasjonene - som til gjengjeld er så sterke at de er verdt billetten.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!