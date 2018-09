HOLLYWOOD-HELT: Henry Cavill, her på «Mission Impossible»-premiere i Washington i juli i år. Foto: Brent N. Clarke / AP

Hollywood Reporter: Henry Cavill ferdig som Supermann

FILM 2018-09-13T03:42:25Z

Henry Cavill (35) har spilt Supermann i tre filmer, men nå er det angivelig stopp.

Publisert: 13.09.18 05:42

Det amerikanske filmmagasinet Hollywood Reporter siterer ikke navngitte bransjekilder på at britiske Cavill har avsluttet samarbeidet med filmselskapet Warner Bros.

Cavill figurerte i den røde kappen i «Man of Steel» i 2013, i «Batman v Superman» i 2016 og senest «Justice League» i fjor. Den siste tiden skal han ha ligget i forhandlinger om å spille Supermann i kommende «Shazam!» uten å ha blitt enig med produsentene om vilkårene.

Dermed lukkes døren også for eventuelle fremtidige Supermann-prosjekter for Cavill, skriver bladet.

Stridens kjerne skal angivelig dreie seg om at filmseelskapet etter neste års «Shazam!» skal ha bestemt seg for å legge Supermann på is på ubestemt tid fordi de nå planlegger en «Supergirl»-film. 35 år gamle Cavill vil ifølge kilder uansett være for gammel til å gjenta rollen som helten. Dukker Supermann-skikkelsen opp der, vil det i så fall være som barn.

Cavill selv og Warner Bros har til gode å uttale seg om saken.

Cavill er aktuell i den nye «Mission Impossible»-filmen , hvor enkelte scener er innspilt i Norge.

Fikk du med deg ? Cavill delte bilde av segs elv ved Prekestolen

Supermann-eventyret begynte da superhelten ble presentert i tegnserieformat i 1938. Han dukket opp på filmlerretet først i 1978, da i Christopher Reeves skikkelse .

Tilbakeblikk : Supermann er død

Den første filmen «Superman» ble en kjempesuksess, og førte til tre oppfølgere for Reeves del - «Superman II» (1980), «Superman III» (1983) og «Superman IV: The Quest for Peace» (1987).

Deretter gikk det 19 år før neste film kom, da med Brandon Routh (39) i hovedrollen. Routh fikk mye ros for sin Supermann-tokning i «Superman Returns» i 2006, men ble altså vraket til fordel for Henry Cavill seks år senere.