MANN I HATT FÅR HØRE HEMMELIGHETER: Merab Ninidze og Benedict Cumberbatch i «The Courier». Foto: Liam Daniel / Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «The Courier»: Spionene som elsket hverandre

Kald krig og stilig interiør.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA/SPIONTHRILLER

«The Courier»

Storbritannia. 12 år. Regi: Dominic Cooke

Med: Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan, Merab Ninidze, Jessie Buckley, Angus Wright

Greville Wynne (Cumberbatch) er selger i næringslivet, hakket mer fremoverlent enn enkelte av sine kolleger, da han blir prikket på skulderen av MI6 og CIA.

Det er 1960, og den kalde krigeren er på sitt kaldeste. De vestlige etterretningstjenestene har fått nyss om at obersten Oleg Penkovsky (Ninidze) kan være interessert i å synge. Russeren handler ut fra noble motiver: Han er, i likhet med alle andre i verden, livredd for at det skal bryte ut full atomkrig.

«Hvorfor ikke benytte en profesjonell spion?», er spørsmålet Wynne naturlig nok stiller. «Nettopp derfor» svarer MI6, ved Dickie Franks (Wright) og CIA, ved Emily Donovan (Brosnahan).

REVOLUSJONENS UTAKKNEMLIGE SØNN: Merab Ninidzei «The Courier». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Kort tid etter sitter Wynne på et fly til Sovjetunionen. Han har fått beskjed om å betrakte alle han treffer som potensielle KGB-agenter, og å være klar over at alle rom han kommer til å befinne seg i, mest sannsynlig er avlyttet (spesielt den britiske ambassaden). Wynne får et kick av spenningen. Da han kommer hjem igjen bemerker kona Sheila (Buckley) at han er blitt en mer energisk elsker av opplevelsen.

Det blir flere reiser, og Wynne og Penkovsky blir gode venner. Penkovsky introduserer Wynne for det beste kommuniststaten har av by på av kulturelle attraksjoner, representert ved Bolsjoj-balletten, og Wynne lærer at Sting hadde helt rett: «The russians love their children too».

UT PÅ SPIONTUR: Benedict Cumberbatch (til venstre) i «The Courier». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Vesten får betydelig utbytte av kureren Wynnes virksomhet. Det blir avdekket at russerne planlegger å sette ut missiler på Cuba – stridshoder som vil være i stand til å nå nordamerikanske mål. Russerne trapper opp etterforskningen av både Wynne og Penkovksy, og Cuba-krisen er i gang.

«The Courier» er en på de fleste måter gammeldags – som i «god» – spionthriller. En slik film som ville vært Oscar-åte for bare 10–15 år siden (se, skuespilleren har gått ned 20 kilo for å spille hovedrollen!), men som har noe litt støvete søndagsmatiné-aktig ved seg i 2021.

HUN DER HJEMME: Jessie Buckley i «The Courier». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Det er ingen kritikk i seg selv. Filmverdenen har så visst plass til et godt historisk drama, basert på virkelige hendelser og personer, så lenge historien blir så godt fortalt som her. «The Courier» går fra å være en lettbent, upretensiøs underholdningsfilm til å bli noe mer alvorlig og tragisk – uten at man ser skjøten.

Filmen evner endog å rette en velplassert pekefinger fra historien. Advarselen lyder som følger: Du ønsker virkelig ikke å leve i et diktatur.

SKEPTISK KURER: Rachel Brosnahan og Benedict Cumberbatch i «The Courier». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Cumberbatch er født til å spille roller som denne. Glatt som en ung Hugh Grant det ene øyeblikket, for å så å slippe den teater-trente skuespilleren med stor S løs i det neste.

Den største stjernen er imidlertid kald krig-estetikken: Amerikanske og britiske «mid-century modern»-interiører og brutale sovjetiske monumentalbygg. Menn i hatter som fyrer opp den neste sigaretten med den forrige. Jepp. Verden var stiligere før.

«The Courier» er ikke en film man husker lenge etter at lyset i salen er slått på. Men den gjør sannelig ikke vondt mens den varer.