Jo Nesbø om HBO-serie: − En ære

HBO skal lage TV-serie av Jo Nesbø-romanen «Sønnen».

Det forteller Jo Nesbø til VG tirsdag kveld.

Hollywood-stjernen Jake Gyllenhaal er bekreftet til prosjektet, mens Denis Villeneuve skal regissere.

Planen er å lage en miniserie av Nesbøs roman, som på engelsk skal hete «The Son».

– En ære at disse toppfolka hadde lyst til gjøre serie av boka. Jeg ønsker dem lykke til med jobben, sier Jo Nesbø til VG.

«Sønnen» fikk en firer av anmelderen til VG da den kom ut i 2014, som kalte den «overlesset og overforklarende».

Boken forteller historien om Sonny Lofthus, en mann som har sittet i fengsel nesten hele sitt voksne liv.

– Fyren er en rusmisbruker som soner straffen for handlinger som noen andre har begått, mot at de sørger for å gi ham dopet sitt. Men så en dag skjer det noe ..., forklarte forfatteren selv til VG i forbindelse med lanseringen av boken.

Boken skulle opprinnelig bli filmatisert i 2017. Også da var Jake Gyllenhaal og Denis Villeneuve tilknyttet prosjektet.

