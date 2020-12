TÅLMODIG SØNN: Viggo Mortensen i «Falling». Foto: Nordisk Film

Filmanmeldelse «Falling»: Far faller

Gammel mann skriker til alt og alle.

DRAMA

«Falling»

USA. 12 år. Regi: Viggo Mortensen

Med: Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Sverrir Gudnason, Laura Linney, Hannah Gross

John (Mortensen) er et eple som har rullet langt fra stammen. Nå sitter han nå uansett på et fly fra østkysten til vestkysten sammen med nettopp denne «stammen» – faren Willis (Henriksen).

John vil at faren skal besøke en lege i California, og kanskje finne seg et sted å bo der også. Vintrene på farmen oppe i nord er harde for en syk og muligens presenil olding.

Willis er så til de grader en mann av den gamle, knallharde skolen. De første ordene han sa til sin nyfødte sønn, var disse: «Beklager at jeg har brakt deg inn i denne verden, slik at du må dø». Om Willis var humørsyk og desillusjonert allerede som ung mann (og spilt av Gudnason), var det ingen ting mot hva han er nå. To oppløste ekteskap og livet generelt har gjort ham til en vilt ulykkelig, dypt reaksjonær mann.

ET RIVJERN AV ET MANNFOLK: Lance Henriksen i «Falling». Foto: Nordisk Film

At John er homofil og har en datter sammen med en annen mann, Eric (Terry Chen), bidrar ikke til Willis’ sinns munterhet. Willis er av den oppfatning at alle som bor i det «liberale California» enten er homo eller på vei til å bli det, og at du kan få AIDS av å bade i Stillehavet. At sønnen, gutten han lærte opp til å skyte ender og dådyr, er en av dem, er ytterst vanskelig for ham å leve med.

«California er kukksugere og folk som brenner flagg», hveser han mens han kikker på Obama-klistremerket på sønnens kjøleskapsdør. «Du stemte på den negeren?». I gamle dager, på 1960- og 70-tallet, var Willis en sånn forsørger som alltid måtte slå fast at «det er mitt hus» da han kranglet med sine koner. Nå stopper han opp ved en fisketank i en restaurant, fiser høyt og skriker «horer!» til gullfiskene.

I CALIFORNIA ER ALLE HOMOFILE: Viggo Mortensen (til venstre) og Terry Chen i «Falling». Foto: Nordisk Film

Han er en håndfull, som du skjønner. Men han er fortsatt pappa, både for John og datteren Sarah (Linney). Den danskamerikanske skuespilleren Viggo Mortensen, som her debuterer både som manusforfatter og regissør, skal ha kudos for at Willis hele veien forblir en mann det faktisk er mulig å ha genuin sympati med, uansett hvor jævlig han oppfører seg.

Willis, skjønner Mortensen, er et produkt av en oppvekst og tiden den fant sted i. Og han er et offer for sin sykelige sjalusi. De to samlivsbruddene har lært faren å hate så godt som alle mennesker – kvinner spesielt. «Moren deres var en hore og en homo-avler», sier han til John og Sarah. Innerst inne er han så utsultet på å bli elsket igjen at han stadig vekk forveksler moren og stemoren deres.

PAPPA SOM UNG MANN: Hannah Gross og Sverrir Gudnason i «Falling». Foto: Nordisk Film

Dette dramaet om det vi i dag ofte kaller «giftig maskulinitet» ligger åpenbart Mortensen nært og personlig om hjertet. Scenene i nåtid er som små kammerspill. Scenene i fortid er sentimentalt sanselige à la en Terrence Malick-film.

Det er skuespillerprestasjonene som løfter «Falling» over det ordinære. Det er solid i alle ledd, og aldeles mektig i norskamerikanske Henriksens tilfelle. Han er en undervurdert skuespiller som her får en ekstraordinært kjøttfull rolle å gå løs på. Han gjør Willis til en ufyselig mann vi bryr oss dypt om.

«DU VALGTE FARGEN?»: Lance Henriksen (til venstre) lar ikke Viggo Mortensen få mye fred i «Falling». Foto: Nordisk Film

(Det er også litt artig at Mortensens gamle regissør fra «A History Of Violence» (2005) og «Eastern Promises» (2007) – David Cronenberg – har en liten rolle – som proktolog ...).

«Falling» er litt for repeterende, litt for inn-med-teskje, til at den kan kalles en ubetinget suksess. Det den er, er et godt drama med godt skuespill. På tampen av kinofilm-uåret 2020, er dét mer enn tilstrekkelig.

Publisert: 11.12.20 kl. 22:06

