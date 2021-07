SPEIL, SPEIL: Magdalena Koleśnik i «Sweat». Foto: Mer film

Filmanmeldelse «Sweat»: Den ensomme influenceren

Blod, svette og tårer.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Sweat»

Polen. 12 år. Regi: Magnus von Horn

Med: Magdalena Koleśnik, Julian Świeżewski, Aleksandra Konieczna, Zbigniew Zamachowski

Sylwia (Koleśnik) er en av Polens fremste fitness-influencer, en blond, tilsynelatende permanent smilende og svettende ekvivalent til vår egen Funkygine. Hun har 600 000 følgere på Instagram, og workoutene hun leder er de reneste vekkelsesmøtene. Religion for ikke-religiøse.

VELVÆRE-VEKKELSESMØTER: Magdalena Koleśnik i «Sweat». Foto: Mer Film

Livet dreier seg om å selge seg og bli sponset, og å holde følgerne i ånde. Men kanskje gikk hun litt vel langt nylig, da hun la ut en video der hun gråt, og vedgikk at hun savnet kjærlighet i livet sitt.

I Norge, der det å vise sårbarhet for lengst er blitt en markedsstrategi, ville noe lignende trolig gjort Sylwia enda mer populær, hvorpå hun kunne tatt skrittet fra å «bare» være kjent i offentligheten til å bli «en viktig stemme» i den. Men i Polen er sponsorene engstelige for at Sylwia har vist for mye av sitt egentlige jeg.

LYSET FRA MOBILSKJERMEN: Magdalena Koleśnik i «Sweat». Foto: Mer Film

En dag da hun går tur med hunden Jackson («han har ikke en egen Instagram-profil, bare en hashtag»), oppdager Sylwia en parkert bil utenfor leiligheten. Det sitter en mann i førersetet, og han onanerer. Senere samme kveld mottar hun en video fra den samme karen. Han gråter, han også, og snakker om hvor «like» han og Sylwia er.

Fitnessguruen har fått sinn første stalker. Denne oppdagelsen, samt det faktum at moren hennes – en langt mer avslappet og pragmatisk person – er atskillig lykkeligere enn hun selv er, sender Sylwia inn i en eksistensiell krise. Hun skal snart få kjennskap til en verden som er mindre Instagram-vennlig enn den hun møysommelig har bygd opp rundt seg selv.

INGEN KUR FOR ENSOMHETEN: Julian Swiezewski og Magdalena Kolesnik i «Sweat». Foto: Mer Film

Distributøren navnedropper Ruben Östlund og Michael Haneke på plakaten til svenske Magnus von Horns langfilm nummer to. To av det filmatiske ubehagets absolutte mestere. Store ord, men reklamen har i en viss grad sine ord i behold.

For om «Sweat» ikke føles som noen definitiv analyse av influenserkulturen, så er det en film som med sine nærbilder av svette ansikter i lyset fra mobiltelefonen, antiseptiske, hvite leiligheter og triste kikerter- og salatlunsjmåltider, levert på døren, har en god del å si om ensomhet.

«GOD MORGEN, POLEN!»: Magdalena Kolesnik i «Sweat». Foto: Mer Film

von Horns kamera observerer tett, og hensikten er ikke noe så banalt som å kritisere Sylwia og virksomheten hun lever av. Målet er å penetrere boblen hennes, belyse selverkjennelses-prosessen hun gjennomgår, og sette to streket under en evig sannhet:

Mediene vi benytter oss av og måtene vi uttrykker oss på, er alltid i forandring. Men ensomheten vi føler på er til alle tider den samme.