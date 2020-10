SE SÅ LYKKELIGE DE ER!: Michael Stuhlbarg og Elisabeth Moss i «Shirley». Foto: Mer Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «Shirley»: Huset med de rare i

Sanselig og smart om kreativitet og inspirasjon.

DRAMA

«Shirley»

USA. 12 år. Regi: Josephine Decker

Med: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman

Det heter seg at det er spesielt utfordrende å skildre forfattere og deres arbeid på film. Å skrive er en ensomt yrke, lite preget av ytre action – ingen ønsker å se «‘Shakespeare’ minutt-for-minutt».

«Shirley», om den amerikanske novellisten Shirley Jackson (1916-1965), mest kjent for sine skumle historier i magasinet The New Yorker, prøver å løse problemet ved å spinne en fiksjon rundt sin komplekse heltinne. Fiksjonens hensikt, tror jeg, er å si noe originalt om inspirasjon.

UNGE, EPLEKINNEDE: Logan Lerman og Odessa Young i «Shirley». Foto: Mer Filmdistribusjon

Ytre sett handler det om et ungt par med eplekinn, Rose (Young) og Fred (Lerman), som ankommer en grønn, søvnig by der sistnevnte skal ta en jobb på universitetet. Fred har en mentor i den eldre Stanley (Stuhlbarg), Shirley Jacksons (Moss) ektemann, som underviser i «myter og folklore».

Det ender med at det unge paret blir boende i huset til Shirley og Stanley. Den intelligente og en gang målrettede Rose, som er gravid, må ta seg av husarbeidet. Sakte, men sikkert skaper hun seg likevel en maktbase i husholdningen, primært overfor Shirley, som ser Rose som en muse og modell for historien hun begynner å jobbe med. Om en ung jente som «forsvant» – kanskje som resultat av at hun levde i en mannsverden.

FORFATTER OG MUSE: Elisabeth Moss (til venstre) og Odessa Young i «Shirley». Foto: Mer Filmdistribusjon

Den seksuelle dynamikken i huset er forvirrende. Stanley og Fred benytter hver især sine sjanser til å være utro (det er kun jenter på universitetet). Det oppstår også en gryende attraksjon mellom Shirley og Rose. Den er ikke nødvendigvis eksplisitt seksuell, men mer av psykologisk og «kreativ» art.

Fred er akademisk middelmådig. Rose er et talent som ikke får mulighet til å blomstre. Stanley er en kåt klovn – men også sin kones største fan og beste kritiker. Han vet utmerket godt at hun mer begavet enn ham selv.

EN KÅT KLOVN: Michael Stuhlbarg i «Shirley». Foto: Mer Filmdistribusjon

«Shirley», signert den stadig mer navngjetne regissøren Josephine Decker, er et feministisk verk. Og eksepsjonelt sanselig, i både lyd og bilde. Kameraet går tett og hektisk på både ansikter, kroppsdeler og «døde» objekter, noe som gir filmen et påtakelig organisk preg. Lyddesignen understreker dette, der den summer heftig av naturens lyder.

Det er bare et tidsspørsmål før det vanker en Oscar-nominasjon på Elisabeth Moss (som er medprodusent her). Med karrieren etter «Mad Men» har hun utvist stort mot og enda større talent. Men jeg er ikke så sikker på at det blir for «Shirley». Ikke at det er noe galt med innsatsen hennes. Det er mer at hennes tverre, vanskelige Shirley Jackson ikke er den typen rolle som vanligvis resulterer i sentimentale nominasjoner.

SPEIDER ETTER STATUETT: Elisabeth Moss i «Shirley». Foto: Mer Filmdistribusjon

I tillegg til Moss nyter kammedramaet – med en dæsj «Hvem er redd for Virginia Woolf» (1966) og en tøtsj «I’m Thinking Of Ending Things» (2020) – svært godt av den frodige, fysiske Stuhlbarg.

Å «filme forfattere» er visst vanskelig, ja. «Shirley» er et meget interessant forsøk.

Publisert: 08.10.20 kl. 12:41

