EKSPAR: Angelina Jolie og Brad Pitt i Hollywood i 20015. Foto: MARK RALSTON / AFP

Rettspapirer: Angelina Jolie hevder å ha voldsbevis mot Brad Pitt

Angelina Jolie (45) krangler fortsatt med Brad Pitt (57) om både foreldreomsorg og penger.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En rekke amerikanske medier, som The Blast og «Entertainment Tonight», omtaler nye rettsdokumenter som Jolie skal ha levert inn 12. mars.

De to Hollywood-stjernene gikk fra hverandre for fem år siden og ble formelt skilt i 2019. Ifølge de nye dokumentene hevder Jolie at hun kan legge frem bevis for at Pitt var voldelig.

Jolie og Pitt har ennå til gode å komme til full enighet om omsorgen for deres seks barn, Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) og tvillingene Knox og Vivienne (12). Det gjenstår også rettsforhandlinger når det gjelder det økonomiske.

Jolie har tidligere hevdet eksmannen ikke har betalt nok i barnebidrag, mens Pitt har svart at han har bladd kraftig opp.

De to giftet seg i 2014, og nyheten om separasjonen slo ned som en bombe to og et halvt år senere.

Hverken Pitt eller Jolie har kommentert omtalen av de nye rettspapirene.

Pitt fikk offentlighetens lys på seg i 2016 da han i alkoholpåvirket tilstand havnet i krangel med sin den gang 15 år gamle sønn Maddox om bord på et fly.

Dette skal ha vært hendelsen som fikk begeret til å flyte over for Jolie, som valgte å forlate ham.

Pitt har i ettertid selv innviet omverdenen i sitt tidligere alkoholmisbruk og grepene han måtte ta for å få bukt med avhengigheten.

Brad Pitt om drikkeslutten: – Jeg hadde dratt det så langt jeg kunne

– Vi mennesker har alltid lagt stor vekt på selve feiltrinnet, men det er det du gjør for å rette på feilen, som virkelig definerer hvem du er. Jeg har kommet frem til at hvis jeg virkelig skal tilgi meg selv for alle de valgene jeg tok, som jeg i dag ikke er stolt over, så må jeg verdsette feiltrinnene. De har nemlig gjort meg klokere,, uttalte Pitt i 2019.