Jennifer Lopez: - Ble bedt om å vise brystene på audition

Jennifer Lopez (48) er glad hun var selvsikker nok til å stå imot filmregissørens befaling.

I kjølvannet av den enorme bølgen med #metoo-historier i filmbransjen står nå også latinstjernen Jennifer Lopez frem med en erfaring fra da hun var ganske fersk skuespiller.

I et intervju med bladet Harper’s Bazaar betror 48-åringen, som også er en suksessrik popartist , at hun hadde en svært ubehagelig opplevelse på en av sine aller første filmauditioner.

– Jeg er ikke blitt seksuelt misbrukt på samme måte som enkelte kvinner har, men jeg er blitt bedt av en regissør om å ta av meg skjorten og vise frem brystene mine. Ja, det har jeg. Men gjorde jeg det? Nei, det gjorde jeg ikke.

Hun forteller videre i bladintervjuet at hun egentlig var vettskremt.

– Da jeg sa nei, husker jeg at hjertet banket så hardt at jeg trodde det skulle hoppe ut av brystet. Samtidig spurte jeg meg selv: «Hva er det jeg holder på med? Denne mannen vil ansette meg».

Lopez sier ikke hvilken regissør det er snakk om, heller ikke hvilken film, annet enn at det var en av hennes aller første filmer. For ja, – hun fikk rollen uansett.

Hun er glad for at hun var sterk nok til å stå på sitt, selv om hun vet at det kunne slått begge veier med tanke på den aktuelle jobben.

– Jeg visste innerst inne at det han gjorde, ikke var riktig.

Lopez har spilt i en lang rekke filmer siden debuten på 90-tallet, deriblant «The Cell», «Out of Sight», «Monster-in-Law», «Maid in Manhattan» og «The Wedding Planner». På nettstedet IMDb står hun oppført med to nye prosjekter – TV-filmen «Bye Bye Birdie Live» og filmen «Second Act».

«Sex og singelliv»-stjernen Sarah Jessica Parker (52) mimret også nylig tilbake til et vondt minne fra tidlig i karrieren . Parker forteller hvordan hun begynte å gråte på filmsettet da hun var ny i bransjen, fordi produsentene insisterte på at hun skulle kle av seg alle klærne.